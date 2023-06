Këngëtari i njohur shkodran, Luiz Ejlli, ka qenë i angazhuar në turne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa është kthyer dhe po merret me xhirimet e filmit të tij me të ri me Olta Gixharin.









Por Luiz nuk i harron fansat dhe mbështetësit e tij, dhe sot ka postuar një foto kur ka qenë i vogël teksa luante me top në plazh.

“Kur isha çapaçul”- shkruan Luizi në foton e postuar.