Po rrinte i qetë/ Aligatori në SHBA filloi të ndiqte papritur një peshkatar (Video)

Gjatë një pushimi familjar në Hilton Head Island, SHBA , një person pati një ‘takim’ tronditës me një aligator teksa regjistronte video në celularin e tij. Incidenti u shpalos në plantacionin e kantierit detar të martën mbrëma (206), duke i lënë të gjithë të habitur.









Micah Kimberlin, i shoqëruar nga gruaja dhe tre fëmijët e tij, vendosi të bënte një xhiro të qetë me biçikletë. Ata nuk e dinin se kjo shëtitje familjare do të kthehej në një pamje të papritur të kafshëve të egra. Teksa iu afruan një liqeni, vunë re disa njerëz të mbledhur aty pranë. Vëmendja e tyre u tërhoq menjëherë nga një aligator që përgjonte në zonë.

Tensioni u rrit kur zvarraniku doli nga liqeni dhe filloi të ndiqte peshkatarin. Duke kuptuar rrezikun e mundshëm, Micah Kimberlin shpejt filloi të dokumentojë skenën që po shpalosej. Me kamerën e tij të fokusuar në takimin shqetësues, ai regjistroi afrimin e drejtpërdrejtë të gatorit ndaj peshkatarit.

Fatmirësisht situata ka përfunduar pa të lënduar. Pas sulmit të tij të shkurtër në tokë, aligatori u tërhoq përsëri në sigurinë e liqenit. Incidenti i la të gjithë të përfshirë në frikë nga natyra e paparashikueshme e këtyre krijesave.

Sipas Morgan Hart, koordinator i programit të aligatorit për Departamentin e Burimeve Natyrore të Karolinës së Jugut (SCDNR), sjellja e aligatorit ka të ngjarë të jetë ndikuar nga lidhja e njeriut me një burim të mundshëm ushqimi. Hart shpjegoi se është e vështirë të ndryshosh një sjellje të tillë të mësuar te aligatorët. Pasi të kenë lidhur njerëzit, veçanërisht ata që merren me aktivitete peshkimi, me ushqimin, është e vështirë t’i parandaloni.