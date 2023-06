Rusia/ Putin dhe Prigrozhin janë “të zhdukur” për 36 orë- prestigji i Kremlinit i lënduar

Putin dhe Prigozhin mbeten të ‘zhdukur’ për 36 orët e fundit pas rebelimit të dështuar të grupit mercenar “Wagner” të ish-aleatit të ngushtë të presidentit rus me qëllim rrëzimin e tij.

Siç raporton gazeta britanike “The Sun”, një vello misteri mbulon fatin e dy burrave që e sollën Rusinë në prag të luftës civile në fundjavë.

