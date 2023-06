Skandali seksual, Safet Gjici në GJKKO: U ndëshkova për gabimin që kam bërë, e mora dënimin

Ai tha para trupit gjykues se nuk e ka shkelur ligjin, pasi sipas tij, ‘nuk ka projekt, nuk kemi parë projekt, nuk e kam shkelur ligjin’. Gjici u shpreh se kishte rënë në kurthin e atyre personava të cilët nuk e donin.









Hetimet për Gjicin nisën disa ditë më parë, pas publikimit në rrjetet sociale të një video me përmbajtje erotike, ku ish-kryebashkiaku kryente marrëdhënie intime me shtetasen Alma Kaçi.

Pas aktit seksual, ata diskutojnë në zyrë për një projekt që do të financohej nga bashkia për izolimin e qenve endacakë në Kukës. Menjëherë më pas, Gjici thërret në zyrë një vartësin e tij që të merret me dokumentacionin që do dorëzojë shtetasja Alma Kaçi.

Prokuroria kreu një sërë verifikimesh për rastin, duke ngritur në përfundim akuzat e korrupsionit për të dy të hetuarit.