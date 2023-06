“Do të jenë ditë plot romancë”/ Ja parashikimi javor i horoskopit, 26 qershor-2 korrik 2023

DASHI









Nuk do jetë një javë e shkëlqyer në dashuri për shkak të Hënës në kundërshtim me ju. Por pavarësisht kësaj, falë pozicionit të Venusit, do të jeni sërish optimistë. Në punë po përjetoni një ngërç, ndaj ndihma e Mërkurit do të jetë thelbësore për të gjetur një strategji që mund t’ju ngrejë lart.

DEMI

Hëna në këtë shenjë do të ndezë entuziazmin tuaj, duke treguar më shumë mirëkuptim ndaj partnerit. Në planin profesional, Mërkuri nuk do të jetë më pengesë dhe me ndihmën e Jupiterit do të keni mundësi të mira që të përpiqeni të menaxhoni projektet tuaja në mënyrë më efektive.

BINJAKËT

Hëna dhe Venusi do të jenë kundër jush dhe kjo mund të krijojë një tension dashurie gjatë fundjavës. Do të jetë e rëndësishme për ju të pranoni përgjegjësitë tuaja. Në vendin e punës pranoni këshillat e atyre që dinë më shumë se ju

Fati do të jetë i tyre, 3 shenjat e Horoskopit që duhet të presin korrikun me entuziazëm

Bazuar në astrologjinë tuaj, këto janë 3 shenjat e horoskopit që tërhiqen më shumë nga ju

GAFORRJA

Për ju, kjo është një periudhë e këndshme në planin profesional. Afërdita nuk është më në shenjë, por Hëna do t’ju japë akoma një kënaqësi të madhe. Në punë do të duhet të hiqni dorë nga mbështetja e Mërkurit, por me Jupiterin në trinë dhe angazhimin e duhur nga ana juaj, do të arrini të bëni përparim.

LUANI

Do të jetë një javë plot romancë. Venusi në Shigjetar do të jetë ajo që ju nevojitet për të ringjallur marrëdhënien tuaj. Mërkuri ju ndihmon në punë të jeni më racionalë dhe të mos nxitoheni pasi së shpejti do të vijë një rritje në cilësi.

VIRGJËRESHA

Java nuk do jetë e ndritshme kur bëhet fjalë për dashurinë. Afërdita në shesh do të fillojë t’ju krijojë disa probleme me shpirtin tuaj binjak dhe do të duhet të bëni kujdes se si do të reagoni ndaj ngjarjeve të caktuara. Në punë mund të hasni disa vështirësi.

PESHORJA

Disa prej jush më në fund do të hapin sytë dhe do të shijojnë një jetë dashurie me plot ngjarje. Zemrat e vetmuara mund të bëjnë një hap të madh përpara. Në punë do të keni mbështetjen e yjeve si Marsi dhe Saturni, si dhe Mërkuri për të kryer mirë detyrat tuaja.

AKREPI

Ju ndiheni pak konfuz tani që Venusi nuk është më në lidhje, por keni ende shumë për të thënë në dashuri dhe Hëna do t’ju ndihmojë. Mundohuni të jeni më bindës për idetë tuaja në punë.

SHIGJETARI

Mërkuri dhe Venusi do të jenë në shërbimin tuaj gjatë fundjavës. Në planin profesional do të mund t’i kryeni detyrat tuaja me kritere më të mëdha, por në dashuri mund të mos jeni gjithmonë në lartësinë e situatës.

BRICJAPI

Yjet ju buzëqeshin gjatë fundjavës dhe Hëna ju vendos në humor të mirë, gjë që mund t’i sjellë dobi çiftit. Të lumtë, edhe nëse Mërkuri mund të rreshtohet kundër jush, ju mund të mbështeteni te Jupiteri për të marrë rezultatet e dëshiruara.

UJORI

Ju jeni shumë proaktivë në frontin e punës këtë fundjavë, e gjitha kjo falë sheshit të Marsit, Mërkurit dhe Saturnit. Gjithashtu pozicioni i mirë i Venusit i cili do t’ju japë qetësi në çift dhe do t’ju lejojë të bëni pushtime nëse jeni beqarë.

PESHQIT

Nuk do të jetë një javë e mrekullueshme për ju në aspektin e dashurisë. Hëna dhe Venusi do ju vënë në vështirësi në dashuri. Në vendin e punës, Mërkuri mund të jetë shkaku i disa ngjarjeve të papritura.