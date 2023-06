VIDEO/ Bllokon fytyrën me çantë, Alma Kaçi paraqitet në GJKKO për tu njohur me masën e arrestit

Alma K. vajza e skandalit të ish kryebashkiakut të Kukësit Safet Gjici, është dërguar ditën e sotme në ambientet e SPAK ku pritet të dalë para trupës gjykyese të GJKKO për veprën penale korrupsion aktiv.



Në videon e siguruar nga gazetari i Panorama TV Ervin Leka ajo shihet me një kapele në kokë ndërkohë që mban në duar një çantë të cilën e vendos para fytyrës për të shmangur kamerat.









Nga ana tjetër po sot do të njihet me masën e sigurisë edhe ish kryebashkiaku i Kukësit i cili do të dalë para GJKKO, në orën 13:00.