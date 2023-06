Will Smith flet për fantazitë e tij: Ëndërroja të hyja në harem me Halle Berry-n

Marrëdhënia e Will Smith me bashkëshorten e tij, Jada Pinkett Smith, ka qenë mjaft në fokus të shtypit të huaj, kryesisht për faktin se të dy kanë një marrëdhënie të hapur.

Kjo do të thotë se ata, sa janë bashkë, mund të takohen edhe me të dashuruar të tjerë, një fakt që u diskutua në mënyra të ndryshme në vitin 1997.

Ylli i Hollivudit nuk ka vetëm një marrëdhënie të lirë me Jada Smith, por ndan hapur edhe fantazitë e tij me femra të tjera.

Will Smith Had a Fantasy of Halle Berry in ‘Harem of Girlfriends’https://t.co/aTVKasJfiQ

