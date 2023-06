Zubin Mehta në Tiranë

Eno Koço – Ngjarje muzikore e jashtëzakonshme. Zubin Mehta, dirigjent nga më të mëdhenjtë e të gjitha kohërave më në fund edhe në Tiranë. Vinte me Orkestrën Filharmonike te Beogradit. Orkestër mjaft e madhe, ashtu siç nevojitet për Simfoninë Fantastike të Berlioz-it. Pra, ishte nder për këtë orkestër të drejtohej nga Mehta, ashtu siç ishte për Tiranën të vinte një personalitet i tillë kaq i madh.

Mehta, i lindur më 1936, pra 87 vjeç, vjen nga një familje indiane, i edukuar me muzikën perëndimore dhe themelues i Orkestrës Simfonike të Bombeit. Njihet si dirigjenti emeritus i Orkestrës Filharmonike të Izraelit dhe dirigjenti emeritus i Orkestrës Filharmonike të Los Angeles. 18 vjeçar ai u regjistrua në Akademinë Muzikore Shtetërore të Vjenës nga ku u diplomua si dirigjent. Nisi rrugëtimi i tij duke fituar konkurse ndërkombëtare dhe drejtoi Orkestrën Mbretërore të Liverpool-it në moshën 21 vjeçare. Duke fituar eksperiencë ai nisi të zëvendësojë maestrot më të njohur të botës. Nga 1978 deri 1991 Meta u bë Drejtor i Muzikës i Filharmonisë së New York-ut si dhe krye-dirigjent i Maggio Musicale Fiorentino në Firence nga 1985 deri 2017. Ai është qytetar nderi i Firences dhe Tel Aviv-it si dhe anëtar nderi i Operës Shtetërore të Vjenës (1997) dhe Operës Shtetërore të Bavarisë. Si dirigjent nderi atij i besuan një sërë orkestrash nëpër botë. Vetëm më 2016, Mehta u emërua Dirigjent nderi i Orkestrës së San Carlo të Napolit.









Këto janë vetëm disa nga vlerësimet që njihen për Mehtën. Mbrëmë atë e kishim në sallën e Teatrit të Operës së Tiranës. Kishte vendosur të paraqitej me dy simfoni, me të Shtatën e Beethoven-it, dhe atë Fantastike të Berlioz-it. Orkestra iu përgjigj më së bukuri maestros së famshëm. E kisha ndjekur maestron me ato lëvizjet manuale lakonike me përqendrim të dorës së djathtë dhe mbrëmë dukej edhe më lakonik, ashtu i ulur në podiumin e dirigjentit, por që prodhonte një muzikë të stërmadhe. Pata përshtypjen fillestare se kohën e parë të Beethoven-it e mori me atë tempin që mjaft dirigjentë mbi 80 vjeç preferojnë të marrin, dhe që kohën e dytë, atë aq populloren e cila shpesh kërkohet si biz më vete, me një temp rinor e energjik, për të kaluar në kohën e tretë si një perlë për tërë simfoninë që dhe orkestra iu përgjigj me një finesë tepër të veçantë e për ta kurorëzuar me energjinë e kohës së katërt si më tipiken e “apoteozës së dansit” sipas Wagner-it. U ndje thellë pasuria melodike dhe ritmike e kësaj simfonie, më e pëlqyeshmja dhe e kuptueshmja simfoni beethoveniane.

Pas pushimit mes dy veprave, simfonia e Berlioz-it përmes kohëve të saj, rrëfeu me tërë kuptimin e fjalës historinë e pasionit vetë-shkatërrues të artistit (ndoshta të vetë Berlioz-it) për atë gruan e bukur. Përmes lojës së kultivuar të orkestrës, volumit të zgjeruar e tingëllimit të ngjyrshëm, balancës së përkryer të tunxhit e perkusionit (përfshirë edhe këmbanat) në kohën e katërt e të pestë, dialogut baritor të kornos angleze me oboen jashtë skene, “idesë fikse” e klarinetës, “trileve të instrumenteve të drunjta”, “shpirtit të valsit” tek të dy harpat, mjeteve të fuqishme therrëse e shprehëse të harqeve, akordeve pizzicato të kontrabasëve, “con legno-t” e violinave e violave që tingëllonin si skelete trupash që vallëzonin, Mehta diti të përçojë tiparet haluçinante të ankthit dhe ëndrrave të artistit, shpërthimet dhe butësinë, ekstazën dhe dëshpërimin.

Nga përçohej gjithë ajo energji muzikore, gjithë ajo kulturë e sofistikuar muzikore, gjithë ajo teknikë fine dirigjioriale? Dhe gjithçka me gjeste ekonomike, herë herë të padallueshme nga prapa, ndërsa efekti i leximit të partiturës dhe energjia që ajo prodhonte ishte tejet e freskët. Dirigjonte me qartësinë e ndjeshmërinë e lojës së muzikës së dhomës. Balancimin e bënte me dorë të hekurt duke dhënë drejtimet e duhura për të mos e lënë veprën për asnjë moment të plogështohej. Optimizmi, gëzimi dhe sinqeriteti ishin tiparet që dominonin. Performancë perandorake. Ç’kënaqësi e skajshme.

23 qershor 2023