Kanceri i prostatës, dyfishon rrezikun për këta meshkuj

Burrat me një gjen të dëmtuar BRCA2 janë në rrezik të shtuar të kancerit të prostatës dhe mund të përfitojnë nga testimi PSA për diagnostikimin e hershëm të sëmundjes, thonë studiuesit e Cancer Research UK.









Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se testi PSA i antigjenit specifik të prostatës (PSA) nuk është i përshtatshëm për popullatën e përgjithshme dhe dihet se testi ka kufizime – duke përfshirë rezultate të rreme pozitive ose negative dhe mbidiagnozë që është një shqetësim i madh. për burrat.

Por të dhënat e reja kërkimore zbulojnë se testi PSA ka më shumë gjasa të zbulojë forma më serioze të kancerit të prostatës tek meshkujt që mbartin gjenin e dëmtuar BRCA2 sesa te ata që nuk mbartin, gjë që tregon se këta meshkuj ka të ngjarë të përfitojnë më shumë nga ekzaminimi rutinë PSA.

Në studimin e botuar në European Urology, studiuesit nga Instituti i Kërkimit të Kancerit në Mbretërinë e Bashkuar shikuan rreth 1400 burra dhe krahasuan bartësit e gjenit me jo-bartësit.

Burrave iu ofrua opsioni i një testi vjetor PSA, dhe bazuar në rezultatet atyre iu dha opsioni i një biopsie dhe trajtimi pasues, ose një riekzaminim në vitin e ardhshëm.

Studiuesit zbuluan se mbartësit meshkuj të BRCA2 kishin dy herë më shumë gjasa të diagnostikoheshin me kancer të prostatës në krahasim me jo-bartësit.

Ata zbuluan gjithashtu se mbartësit u diagnostikuan në një moshë më të re – mesatarisht në 61, krahasuar me 64 vjeç për jo-bartësit.

E rëndësishmja, meshkujt me gjenin BRCA2 të dëmtuar u diagnostikuan gjithashtu me tumore më të rënda – me 77% të meshkujve që kishin sëmundje klinikisht të rëndësishme krahasuar me 40% të jo-bartësve.

Hulumtimi nuk ishte në gjendje të përcaktonte nëse testimi i PSA zvogëloi numrin e burrave që vdiqën nga kanceri i prostatës, një parametër i rëndësishëm për të demonstruar vlerën e testimit në çdo grup pacientësh.

Ka shumë faktorë të ndryshëm që mund të rrisin nivelet e PSA si zmadhimi i prostatës, disa medikamente, infeksionet e traktit urinar dhe ejakulimi i fundit. Është gjithashtu e pritshme që rezultatet false pozitive të çojnë në shqetësime të panevojshme dhe biopsi të panevojshme.

Ky hulumtim ofron më shumë prova se gjeni i dëmtuar BRCA2 rrit rrezikun e kancerit të prostatës tek meshkujt dhe tregon se nevojitet një test më i mirë për t’i diagnostikuar ato.

Gjenet BRCA1 dhe BRCA2 lidhen me një rrezik në rritje të kancerit të gjirit dhe vezoreve. Por dihet më pak se BRCA2 me defekt gjithashtu rrit rrezikun e kancerit të prostatës, megjithëse nuk dihet deri në çfarë mase. Është vlerësuar se një në 300 meshkuj mund të jetë bartës i gjenit të dëmtuar, por disa prej tyre përfundimisht do të zhvillojnë kancerin e prostatës.

Studiuesja kryesore Rosalind Eeles, Profesoreshë e Onkogjenetikës në Institutin për Kërkimin e Kancerit, shpjegoi se ndërsa bartëseve femra të gjenit të dëmtuar BRCA u jepen opsione të tilla si operacioni parandalues ​​dhe monitorimi rutinë, për bartësit meshkuj nuk ka opsione përkatëse, gjë që e bën të rëndësishme hulumtimet aktuale.

“Bazuar në rezultatet tona, ne do të rekomandonim testimin rutinë të PSA për këta burra, në mënyrë që ata të mund të diagnostikohen herët dhe të trajtohen”, shpjegon profesor Eeles.