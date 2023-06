Largohet nga Empoli, zyrtarizohet transferimi i Vicarit te Tottenhami

Mungoi vetëm njoftimi zyrtar që mbërriti pasditen e sotme: Guglielmo Vicario largohet nga Empoli dhe do të vazhdojë karrierën me Tottenham. Portieri 26-vjeçar ka nënshkruar kontratë me Spurs deri më 30 qershor 2028 dhe do të mbajë fanellën me numrin 13. Klubi londinez ishte i pari që e bëri të ditur me një video (“Ciao, Guglielmo) në profilet e tij sociale “Është ëndërr të jesh këtu” ishin fjalët e para të ish-numrit 1 të Empolit.









Pas pak minutash ka ardhur njoftimi zyrtar edhe nga klubi toskan: “Empoli Football Club njofton se ka arritur marrëveshje me Tottenham Hotspur Football Club për transferimin përfundimtar të së drejtës për paraqitje sportive të futbollistit Guglielmo Vicario. Për Guglielmo falenderim i madh i klubit blu për atë që është bërë me fanellën tonë dhe urimet më të mira për vazhdimin e karrierës së tij”.

Vicario ishte edhe objektivi i Interit për ndeshjen pas Onanës, por Tottenhami i priti të gjithë dhe mbylli marrëveshjen për një pjesë fikse prej 20 milionë euro plus 5 bonuse, nga të cilat 3 janë lehtësisht të arritshme dhe 2 janë më pak. Portieri Friulian do të zërë vendin e kapitenit Hugo Lloris, i cili, pavarësisht se ka ende një vit në kontratën e tij, do të largohet nga londinezët: edhe Interi është me të.