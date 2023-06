Vdekja e dyshimtë e Lear Kurtit pas shoqërimit në Kosmisariat, Avokatja e Popullit në Panorama TV: Prokurorët refuzuan të na jepnin pamjet filmike

Avokatja e Popullit, Erinda Ballanca, është shprehur se lidhur me vdekjen e dyshimtë të Lear Kurtit, pas shoqërimit në Komisariat, ka pasur një mungesë të dhënies së duhur të ndihmës mjekësore.









Komentet Ballanca i bëri në emisionin “Log” në Panorama TV, ku tha se institucioni i Avokatit të Popullit kishte kërkuar pamjet filmike, të cilat sipas saj, prokurorët fillimisht kishin refuzuar t’i jepnin.

Kjo pasi sipas saj, ata pretendonin se institucioni i Avokatit të Popullit kishte nxjerrë sekretin hetimor.

“Unë nuk kam koment politik për këtë çështje. Parlamenti duhet ta zgjedhë avokatin e popullit, sepse ai ka zë më të fortë kur është brenda mandatit, megjithëse sipas ligjit avokati mund ta vijojë detyrën deri në marrjen e mandatit nga avokati i ri. Ajo që unë them është që forcat politike duhet të mundohen ti japin sa më shumë legjitimitet zgjedhjes së avokatit të popullit. Ti japin sa më shumë besim. Sepse është e vështirë nëse ty të deligjitimojnë që në momentin që të zgjedhin. Pra këto lloj etiketimesh, person i kësaj partie, apo i tjetrës… Gjatë dy viteve të para të mandatit tim, mu deshën 2 vite për të vendosur legjitimitetin tim. Më thoshin je e PD, më thoshin je avokate e Bashës, kur unë nuk kam qenë në asnjë ditë avokate e tij personale dhe as e PD. Mu desh një kohë e caktuar për të pasur kredibilitetin tim dhe për të treguar që fjala ime ishte e barazpeshuar.

Unë nuk jam vendimmarrëse, por po ta jap një mendim. Do të ishte e preferueshme që të mos kishte figura të njohura politike të ndonjë force politike. Por largësia kohore nga shërbimi në politikë është pranuar. Ligji jonë thotë që në momentin e kandidimit nuk duhet të kesh post politik. Unë kam përgatitur edhe një draft të ri për t’ja lënë pasardhësit tim, sesi do të ishte më mirë që të bënim disa korigjime në ligjin tonë, për ta zjellë atë në standartin e Komisionit të Venecias. Përzgjedhja duhet të jetë mbi bazë merited he kualitetesh që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Unë besoj se ka shumë shanse që avokati i popullit të zgjidhet brenda këtij sesioni parlamentar, brenda korrikut. Nuk ka arsye të mos zgjidhet. Unë nuk besoj se kam qenë pa zë, nuk besoj se ka të bëjë me të qenit i zëshëm apo i pazëshëm. Ne kemi dy kategori. Një nga ato që n ai sjellin qytetarët dhe ne japim një përgjigje siç e vlerësojmë ne dhe një numër rastesh që ne i zgjedhim vetë me iniciativë, pasi besojmë se ka shkelje strukturore të të drejtave të njeriut. Të dyja rastet janë mjaftueshëm të plota për aktivizmin e Avokatit të Popullit në një vend si Shqipëria.

Lidhur me rastin e Lear Kurtit, ka qenë problematic. Kishte problematic edhe nga mënyra sesi u transmetua nga policia. Nuk kishte transparencë. Pati kontradikta nga ato që thuheshin nga Spitali i Traumës dhe ato që thuheshin nga policia. Ne kemi bërë hetimin tonë, nuk kemi parë kqyrjen e kufomës, por kemi kërkuar pamjet e kamerave. Në momentin e parë e kemi pasur të pamundur. Pasi kemi pyetur të gjithë personat dhe individët kemi konstatuar se nuk ka pasur keqtrajtim, por mungesë të dhënies së ndihmës së duhur mjekësore për të. Duhet të ishte transportuar në spital që në fillim. Por e vërteta është se dhunë nuk kishte. Megjithatë nuk kemi garanci që jeta e tij mund të shpetonte nëse trajtimi do të ishte ndryshe. Ne kemi pasur në atë rast edhe konflikt institucional lidhur me çështjen. Prokurorët refuzuan të na jepnin pamjet filmike, me arsyetimin që kishim nxjerrë sekretin hetimor”, është shprehur Ballanca.