Vdiq në rrethana misterioze, si u rikthye në qendër të vëmendjes 20 vite me vonë takimi i Mehmet Shehut me djalin e Çurçill në anijen angleze! Akuzat e Enver Hoxhës pas vetëvrasjes së ish-Kryeministrit

I harruar në kohë udhëtimi i Mehmet Shehut në vitin 60 për të marrë pjesë në punimet e punimet e OKB, çuditërisht u vu në qendër të vëmendjes 20 vite me vonë.









Ngjarja se ai kishte udhëtuar në të njëjtin vapor me Titon, të birin e Winston Churchillit dhe Harry Fultzin, u bë një lajm i bujshëm në fundin e dhjetorit të vitit 1981. Akoma më e mistershme ishte fabula tjetër se Mehmeti gjatë këtij udhëtimi me transatlantikun Kun Elisabeth, në kundërshtim të hapur me vijën e Partisë kishte zhvilluar disa takime e biseda agjenturore me Titon, të birin e Winston Churchillit dhe Harry Fultz.

Për herë të parë, kjo është bërë publike nga Enver Hoxha në fillimin e vitit 82, kur ish kryeministri komunist kishte vrarë veten në rrethana misterioze dhe sa kishte filluar fushata denigruese ndaj tij që tashmë propaganda zyrtare e kishte shpallur armik të betuar të Partisë dhe agjent të shumë gjendurave.

Ja si e përshkruante Enver Hoxha këtë histori të çuditshme 20 vite pas udhëtimit të famshëm me anijen britanike: “Mehmet Shehu u nis për në Nju-Jork në krye të një delegacioni qeveritar për në OKB. Ai udhëtoi me transatlantikun anglez luksoz ‘Kuin Elisabet’. Ne e dinim se me këtë anije udhëtonte edhe Titoja, por as që na shkonte mendja se Mehmet Shehu mund të takohej me Titon.

Tani marrim vesh nga shoqërues që ishin bashkëpunëtorë të tij e që tani janë në burg, se me këtë anije udhëtonte edhe Harri Fulci i CIA-s amerikane, edhe Randolf Çërçilli, që ishte personalitet i ‘Intelixhens Servisit’ e që në vapor u paraqit si gazetar. Mehmet Shehu, si agjent i tyre, bëri gjatë disa ditëve të udhëtimit takime e bisedime të fshehta me Titon, Fulcin e R. Çërçillin, u parashtroi gjendjen dhe qëndrimet e Partisë sonë, acarimet që po lindnin me Bashkimin Sovjetik dhe qëndrimin që mendonte të mbante udhëheqja e Partisë sonë në Moskë.

Strategjitë e tri agjenturave, jugosllave, amerikane dhe angleze, përputheshin dhe i sugjeruan superagjentit të tyre që ‘të mbështeste’ pa rezerva qëndrimet e udhëheqjes së partisë, që do të sillnin përçarjen e prishjen me Bashkimin Sovjetik…Mehmet Shehu u kthye plot ‘kurajë’ nga SHBA dhe u bë më katolik se Papa, tregohej i papërmbajtur ‘në mbrojtjen’ e vijës së Partisë sonë kundër planeve e qëndrimeve të Hrushovit e të udhëheqjes revizioniste sovjetike