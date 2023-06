Video s*ksuale/ Berisha: Të hetohen lidhjet e Gjicit me Ballën, janë të lidhur si mishi me thoin

Ish-kryeministri Sali Berisha i ka kërkuar Prokurorisë së Posaçme që të hetojë lidhjet e Safet Gjicit me Taulant Ballën.









Fjala e plotë:

“Nuk kam kandidat për bashkinë e Kukësit, sapo të shpallet do e lajmëroj, Rama në batakun e Gjicit. I bëj thirrje SPAK të marrë çdo komunikim të Ballës gjatë viteve të fundit me Gjicin e Edi Ramës, i bëj thirrje të marrë në GPS të gjitha takimet dhe spostimet e tyre, i bëj thirrje të hetojë, se këta qenkan të lidhur si mishi me thoin, Taulanti me Gjicin, dikush thotë në bixhoz, dikush thotë në afera të tjera. I ftoj të bëjnë një hetim të plotë që të kuptojnë si ranë nga qielli 1 mln euro tek përfaqësuesi dinjitoz i Ramës, Gjici”, tha Sali Berisha.