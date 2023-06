ZYRTARE! Tirana bën goditjen e radhës në merkato, prezantohet mesfushori që shkëlqeu në Superiore

Fjoart Jonuzi është zyrtarisht futbollisti më i ri i Tiranës. Mesfushori kuksian është prezantuar nga klubi bardheblu pak momente më parë, duke ndryshuar në këtë mënyrë skuadër pas 3 vitesh.









26-vjeçari shkëlqeu këtë sezon me fanellën e Vllaznisë, aty ku shënoi edhe 7 gola duke qenë ndër lojtarët më të rëndësishëm. Kështu, Tirana plotëson vendin bosh të lënë nga Albano Aleksi, duke prezantuar një nga mesfushorët që ka spikatur më shumë.

Jonuzi e njeh mirë Superioren pasi për 3 sezone ka luajtur me Vllazninë, ndërkohë që ka luajtur në të shkuarën edhe me Kukësin e me Laçin, para se të shkonte te Gjilani në Kosovë.

