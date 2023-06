Akuzat ndaj arbitrit Chiffi, e pëson Mourinho, pezullohet dhe gjobitet trajneri i Romës

Trajneri i Romës, Jose Mourinho pezullohet për 10 ditë dhe gjobitet me 50 mijë euro. Ky ka qenë vendimi i Gjykatës federale të Federatës Italiane të Futbollit, për shkak të akuzave të bëra drejt arbitrit Chiffi në fundin e sfidës mes Monzas dhe Romës. Gjithashtu, as klubi nuk ka shpëtuar paq, pasi Roma gjobitet me 50 mijë euro.









“Gjykata federale kombëtare ka ndëshkuar trajnerin e Romës, José Mourinho me një gjobë prej 50 mijë eurosh dhe me 10 ditë skualifikim, që do të nisin nga java e parë e kampionatit të ardhshëm” – thuhet në njoftim.