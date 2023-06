Cili është lloji juaj i personalitetit të rrëmujës?

Gjeni llojin tuaj të personalitetit – dhe provoni këshilla të personalizuara për të trajtuar rrëmujën.









Merrni në shënjestër problemin e rrëmujës duke shkuar në rrënjën e problemit: të menduarit tuaj.

Grumbulluesi: “Kjo mund të jetë e dobishme një ditë!”

Grumbullimi është i rrënjosur në pasiguri. Thellë-thellë, grumbulluesit kanë frikë se nuk do të kenë kurrë burimet që u nevojiten nëse heqin dorë nga ndonjë zotërim, pavarësisht sa i konsumuar, i padobishëm apo i tepërt mund të jetë.

Nëse dollapët janë të mbushur me kontejnerë të plasaritur, revista të vjetra etj., ka të ngjarë të ketë sjellje të grumbullimit që qëndron në themel të rrëmujës.

Sigurojeni veten! Gjërat do të jenë gjithmonë me ju. Shikoni përreth, do të zbuloni se çdo pajisje e vogël mund të gjendet (e lirë!) në dyqane e kështu me radhë. … dhe guxoni t’i hidhni!

Shtytësi: “Do të mendoj për këtë nesër!”

Ata të mentalitetit të shtyrjes janë fajtorë për lënien mënjanë të gjërave. Sendet e vjetra që kanë nevojë për pastrim ose riparim dhe projekte shtëpiake janë lënë mënjanë për t’u trajtuar një ditë tjetër.

Shtyrësve duhet t’u kujtohet se e nesërmja nuk ka më shumë kohë apo energji sesa sot – dhe se shtyrja e vendimeve zvarrit çdo ditë të re me punët e papërfunduara të djeshme.

Meqenëse kjo sjellje është e bazuar në zvarritje, zbatoni ilaçin më të mirë: veprimin. Thjesht duke nxitur fillimin krijohet vrulli i nevojshëm për të përfunduar punën.

Perfeksionisti: “Javën tjetër, do të organizoj gjithçka, në mënyrë perfekte!”

Perfeksionistët janë njerëz të mrekullueshëm, por ata jetojnë në një botë: gjithçka ose asgjë. Ata bëjnë gjëra të mrekullueshme – kur i bëjnë ato! Perfeksionizmi formon një pengesë të brendshme për të ulur rrëmujën sepse perfeksionisti nuk mund të durojë të bëjë një punë më pak se perfekte. Perfeksionisti preferon t’i lërë gjërat – dhe grumbujt e gjërave derisa të gjejë mënyrë e përsosur për t’i sistemuar.

Për shembull, kontejnerët plastikë mund të jenë tejmbushur në kabinet, por perfeksionisti nuk do t’i sistemojë derisa ai ose ajo të blejë letrën e përsosur të raftit, organizuesin e kapakëve dhe etiketat e koduara me ngjyra. Si rezultat, kontejnerët e grumbulluar dhe të mbushur qëndrojnë duke u rrëzuar në këmbët e kujtdo sa të hapë derën e dollapit.

Këta lloj perfeksionistësh duhet t’i kujtojnë vetes rregullin 20-80: 20% e çdo pune kujdeset për 80% të problemit, ndërsa rregullimi i 20% të mbetur do të gëlltisë 80% të punës.

Përgatiti: Eva Ikonomi