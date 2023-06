“Fokusohuni tek mendimet pozitive”/ Horoskopi për ditën e sotme, 28 qershor 2023

Dashi

Përhapeni mesazhin tuaj sa më larg. Nëse ke diçka për të thënë, thuaje. Vetëm sigurohuni që jeni të gatshëm të pranoni pasojat që ju vijnë për shkak të saj. Reagimet e njerëzve nuk do të jenë ato që prisni. Jini të durueshëm.









Demi

Nxitjet e krijimtarisë që merrni do të jenë shumë të rëndësishme për ju. Pranoni këto njohuri dhe veproni sipas tyre. Është e rëndësishme që të stimuloni këtë pjesë të trurit tuaj në mënyrë që të balanconi të gjithë të menduarit.

Binjakët

Ju dëshironi dhe prisni që dikush t’ju kontaktojë. Ju prisni dëshpërimisht pranë telefonit ose kompjuterit për një lajm që dëshironi të dëgjoni. Mos e humbni ditën në këtë mënyrë. Ose kontaktoni vetë këtë person ose lëreni të shkojë.

Gaforrja

Ngjarjet e ditës do jenë shumë zhgënjyese për ju, por kjo nuk do të thotë se duhet të mërziteni apo të zemëroheni. Mos harroni se megjithëse mund të mos jeni në gjendje të ndryshoni një situatë, të paktën mund të ndryshoni reagimin tuaj.

Luani

Merrni frymë lirshëm dhe lehtë. Mundohuni të mos lejoni që ngarkesat e rënda t’ju rëndojnë. Mund të ketë një tendencë që ju të mendoni për të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq. Fokusohuni tek mendimet pozitive.

Virgjëresha

Mënyra juaj ëndërrimtare dhe origjinale për t’u marrë me gjërat është në konflikt të ashpër me dikë që ka një qasje shumë dimensionale. Dy pikëpamjet tuaja përplasen në mënyrë drastike. Ju nuk keni nevojë të gjeni kompromis në këtë moment.

Peshorja

Do të jetë e vështirë të bisedoni me njerëzit e tjerë, por tani është shumë e nevojshme. Fërkimi mund të ndodhë, por çështjet me të cilat po trajtoni nuk mund të mbahen më brenda.

Akrepi

Kjo do të jetë një ditë e ngarkuar për ju. Ju do të përdorni energjinë që ju është dhënë për të arritur diçka të madhe – në shumë fusha të ndryshme. Sot do të jeni mjaft efikas.

Shigjetari

Mendja jonë do ta ketë të vështirë të përballet me energjinë e papritur që vjen në rrugën tuaj. Qëndroni në këmbë dhe jini të hapur ndaj mundësive të ndryshme. Ky fleksibilitet do të jetë çelësi për të qëndruar i arsyeshëm gjatë ngjarjeve të papritura.

Bricjapi

Gjeni disa mënyra të reja për të zgjeruar horizontet tuaja. Interneti ka një sasi të pafund informacioni për të eksploruar, dhe komuniteti juaj dhe kolegjet lokale ofrojnë shumë kurse nga të cilat mund të zgjidhni.

Ujori

Hiqni dorë nga rutina juaj. Bëjeni këtë herë pas here për të rritur njohuritë tuaja dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Aspektet planetare e favorizojnë këtë. Provoni diçka që nuk e keni menduar kurrë më parë.

Peshqit

A jeni i kënaqur me karrierën tuaj aktuale? Nëse jo, filloni duke bërë një plan. Ka hapa specifikë që mund të ndiqni për të përfituar sa më shumë nga mundësitë e disponueshme. Mos u kënaq me më pak se sa meritoni.