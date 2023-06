“Nëse Ivanka nuk do të ishte vajza ime, unë do të dilja me të”/ Libri që pritet të ‘fundosë’ Trump, fshehtësitë për vajzën e tij dhe gratë e Shtëpisë së Bardhë

Edhe vajza e Donald Trump, Ivanka ishte viktimë e seksizmit të ashpër të Donald Trump, ku ish-presidenti amerikan foli për trupin e saj dhe iu referua një lidhjeje të mundshme incestuese.









Zbulimet, raporton Newsweek, janë në librin e Miles Taylor, i cili ishte një zyrtar në Departamentin e Sigurisë Kombëtare gjatë presidencës Trump.

Libri i Taylor, Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump, i cili pritet së shpejti në raftet e librarive, përshkruan disa incidente që i bënë gratë gjatë presidencës Trump të paktën të pakëndshme, nëse jo të zemërohen.

Disa gra në presidencë ngurrojnë të flasin për trajtimin – në rastin më të mirë – të pabarabartë të Trump, ose seksizmin e plotë në rastin më të keq. Nga ministrat tek zyrtarët e nivelit të ulët, Trump nuk kishte kufij.

Viktima e parë, vajza e tij Ivanka Trump, e cila kishte fuqi dhe ndikim të konsiderueshëm në Shtëpinë e Bardhë gjatë presidencës së babait të saj.

Trump bëri komente të turpshme për pamjen e vajzës së tij, foli për trupin e saj dhe madje pyeti veten “si do të ishte të bëje seks me të”. Për fat të mirë, shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, John Kelly, ndërhyri për ta rikthyer presidentin në temë. Kelly më vonë foli për incidentin me neveri të dukshme.

Trump u kritikua për përqafimin ‘të papërshtatshëm’ të Ivankës në RNC – Daily Mail

Por presidenti kishte një histori komentesh të qortueshme për vajzën e tij – si dhe sjellje të çuditshme.

Në vitin 2006, ai i tha ABC se “nëse Ivanka nuk do të ishte vajza ime, unë do të dilja me të”. Vite më vonë, në 2015, ai i tha Rolling Stone: “Sa e bukur është ajo. Nëse do të isha i lumtur në martesën time dhe nëse nuk do të isha babai i saj… ‘. Dhe sigurisht, për vajzën, babai i saj ishte dikush që “i respekton absolutisht gratë. Nuk është ai që mashtron”.

Taylor përshkruan gjithashtu sjelljen e drejtpërdrejtë të Trump ndaj Sekretares së Sigurisë Kombëtare, Kirsten Nielsen.

“Kur ishim me të, Kirsten bëri çmos për të injoruar sjelljen e papërshtatshme të presidentit. Ai e quajti atë ‘e dashur’ dhe e kritikoi grimin dhe veshjet e saj”.

Viktima e tretë, më pas sekretarja e shtypit Sarah Huckabee Sanders. Ai mendoi se e kishte parë jashtë Zyrës Ovale, por doli se ishte një grua tjetër. Përgjigja e Trump: “Oop, unë do të thosha, “Hej Sarah, sa peshë ke humbur!”

Edhe Kellyanne Conway, një nga mbështetësit dhe këshilltarët më të vendosur të Trump, e kishte quajtur atë një “bandit mizogjinist” pas një takimi në të cilin ai ofendoi disa gra në presidencë.

Trump po “helmon” të tjerët

Në vitin 2018, Miles Taylor shkroi një op-ed zbulues në New York Times duke nënshkruar si “Anonim” dhe duke folur për “rezistencën anti-Trump” në nivelet e larta të qeverisë. Artikulli kishte shkaktuar një mini triler politik dhe gazetaresk rreth zbulimit të identitetit të autorit.

Ai u largua nga Partia Republikane në 2022, mendimi i tij për Trump i pandryshuar. Ai ka frikë se një mandat i dytë, nëse ai fiton zgjedhjet në 2024, mund të jetë shumë më i keq.

“Ky njeri po ia mbyll derën të gjithë talenteve të mundshme, ndaj prisni njerëz edhe më të rrezikshëm në mandatin e dytë”, tha ai.

Ai shton se Trump ka normalizuar komentet seksiste brenda partisë dhe se po ndikon në diskursin e kandidatëve të partive të tjera në të gjithë vendin.