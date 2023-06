Pink merr ‘dhuratë’ gjatë performancës, hirin e nënës së fanses

Pas Bebe Rexhës që u godit me telefon gjatë një koncerti, diçka sa e ngjashme por edhe e kundërt i ka ndodhur edhe këngëtares Pink. Edhe Pink është goditur por nga një fanse që i hodhi hirin e mamasë së saj në skenë.

Pink ishte duke performuar në koncertin e saj të fundit në Londër, kur iu hodh një tip pudre, që më pas zbuloi se ishte hiri i nënës së vdekur të një prej fansave që ndodhej në koncert.

“A është kjo nëna jote?”, pyeti Pink fansen dhe pasi mori pohimin, ajo tha se thjesht nuk e di si të sillet në një situatë të tillë.

Videoja u bë virale në rrjetet sociale dhe ndezi shumë reagime nga njerëzit, të cilët e quajtën të tepruar veprimin e fanses.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023