Rektori i “Luarasi”: Universiteti është rritur 400% në pesë vitet e fundit! Dhjetëra maturantë kanë përfituar 30% zbritje

Në mbyllje të një viti akademik të suksesshëm për të nisur një tjetër, Universiteti “Luarasi”, ndër alternativat e para të arsimit privat universitar në vend fton të rinjtë të aplikojnë për t’u bërë pjesë e tij.









Ofertat për para regjistrime deri në 800 euro më pak për një vit studimi vijojnë deri në fund të muajit qershor, ndërkohë që mundësitë për bursat e studimit në “Luaras” janë të pafundme.

REKTORI

Ethem Ruka, rektori i Universitetit “Luarasi”, tha se në 5 vitet e fundit ka pasur në këtë institucion ka pasur vetëm ngritje dhe rezultate pozitive. “Them se kemi pasur një vit akademik të suksesshëm. Shpresoj që vitet e tjera të kemi të njëjtin sukses. Falë kësaj pune të kthyer në traditë tashmë që prej vitit 20223 deri tani, ‘Luarasi’ vlerësohet si një universitet serioz, ashtu siç vlerësohen dhe diplomat që ne japim që kanë besueshmëri të lartë.

Për pesë vitet e fundit, ‘Luarasi’ ka pasur vetëm hapa pozitivë, ai është rritur me 400%”, vuri në dukej Ruka. Ai u shpreh se tashmë janë me dhjetëra studentë që janë para regjistruar në fakultetet e këtij universiteti, teksa tha se në këtë periudhë ka një ofertë që shkon deri në 30% ulje nga çmimi normal. “Pritshmëritë tona këtë vit janë përmbushur, universiteti jonë është shumë serioz dhe funksionon në përputhje me ligjin. ‘Luarasi’ falë kësaj pune ka krijuar një traditë tashme, dhe një fizionomi të vetin si Universitet, që njihet dhe vlerësohet si institucion serioz. E them me bindje dhe të bazuar me fakte se ‘Luarasi’ në 5 vite ka pasur vetëm rritje.

Janë rritur fakultetet, sot jemi me 4 fakultete dhe ka projekte të qenësishme për t’u zhvilluar akoma më tej”. Për vitin e ri akademik pritshmëritë janë pozitive. “Ka një tendencë nga një vit në tjetrin. Po ndjekim me interes ecurinë e provimeve të maturës shtetërore. Ne kemi dhjetëra studentë që janë pararegjistruar, kanë përfituar dhe nga oferta që ka bërë ‘Luarasi’ këtë periudhë, që kanë qenë 30% më pak se çmimi normal. Këto njoftime i kemi bërë në faqen zyrtare në rrjetet sociale. Kjo ofertë nuk zgjat shumë, dhe mirë është ta shfrytëzojnë sepse është rreth 600-700 euro më pak me ulje.

Nga fakultetet tona, teknologjia e informacionit, Drejtësia janë fakultete që ka shumë interes”, u shpreh ai duke shtuar më tej se numri i maturantëve është në rënie, konkurrenca e lartë dhe këtu “Luarasi” kryeson, pasi çdo vit ka plotësuar kuotat e parashikuara. Të gjitha degët e “Luarasi” janë të preferuara, por teknologjia e informacionit kryeson, shkencat mjekësore, drejtësia e të tjera.

BASHKEPUNIMI

Një tjetër pikë e fortë e “Luarasit” është dhe bashkëpunimi me universitete të ndryshme në botë. “Kjo është një prirje e universiteteve për ta afruar arsimin e lartë shqiptar me ato të arsimit evropian. Ne kemi një marrëveshje me Anglinë dhe Gjermaninë, që të kenë në fund një diplomë njësoj se e marrë në këto shtete, por kosto e pagesës është 1/6 e asaj që do të duhej të paguanin nëse do të studionin jashtë”, u shpreh rektori Ruka. Rektori Ruka ndau dhe lajmin e mirë që është në prag të finalizimit, binjakëzimi me një universitet londinez, ndër më të mirët në botë, i cili është gati të japë OK për t’u realizuar në vendin tonë e pikërisht te “Luarasi”.

“Ministria e Arsimit është e disponueshme për të hapur studime të përbashkëta me universitete evropiane. Luarasi nuk bën përjashtim. Mund të them që ne pas shumë vitesh negociata mund të sjellim një nga universitetet më të mira në botë që vjen nga Londra. Është ende një projekt ende dhe presim një përgjigje nga ana e tyre. Kjo do të ishte një arritje e madhe, jo vetëm për ‘Luarasin’, por për arsimin në përgjithësi”. “Luarasi” ka siguruar besueshmërinë nga universiteti londinez dhe pritet që MAS të marrë vendimin final.