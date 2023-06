Sëmundja misterioze që vret macet në të gjithë Poloninë

Një numër i madh macesh janë sëmurë në mënyrë të pashpjegueshme gjatë javëve të fundit në të gjithë Poloninë, me disa nga macet që vdesin nga një sëmundje misterioze, raportojnë mediat polake. Testet fillestare raportohet se kanë gjetur se disa nga kafshët e ngordhura ishin të kontaminuara me gripin e shpendëve, sipas gazetës Notes From Poloni.









Autoritetet veterinare të vendit tani po paralajmërojnë pronarët që t’i mbajnë kafshët e tyre shtëpiake dhe të lajnë tërësisht çdo ballkon dhe tarracë ku macet kanë akses, dhe t’i parandalojnë ata të kontaktojnë me mace të tjera ose kafshë të egra.

Macet e prekura raportohet se kanë vuajtur simptoma neurologjike dhe të frymëmarrjes, duke përfshirë temperaturë të lartë, humbje të oreksit, apati, kriza, gulçim dhe vështirësi në frymëmarrje. Ekspertët dyshojnë se simptomat tregojnë për një lloj sëmundje ngjitëse që po përhapet në të gjithë vendin.

Paulina Grzelakowska, drejtore e Klinikës Veterinare Tri-City në Gdansk në Poloninë veriore, tha se sëmundja ka një fillim të papritur dhe përparon me shpejtësi. “Kafshët ngordhin në një kohë të shkurtër”, tha ajo për TVN24, duke vënë në dukje se macet e të gjitha moshave janë prekur, pavarësisht nëse ato mbaheshin brenda apo jashtë apo ishin vaksinuar kundër sëmundjeve infektive.

Ajo vuri në dukje se asnjë nga skemat e ndryshme të trajtimit të aplikuara për macet nuk ka pasur efekt.

Ndërkohë, zyra kryesore veterinare për provincën Pomerania të Polonisë ka raportuar se, nga 28 macet e sjella në klinika në zonën e Gdansk në dy javët e fundit me simptoma të tilla, 25 kanë vdekur. Raportime të ngjashme kanë dalë edhe nga qytete të tjera.

Kryeinspektorati kombëtar veterinar ka zbuluar se nga 11 mace që janë testuar deri më tani në mbarë vendin, nëntë kanë rezultuar pozitive për gripin H5N1 – një lloj gripi i shpendëve, por vuri në dukje se “testimi i mëtejshëm i detajuar i materialit gjenetik të viruset po vazhdojnë.”

Numri i saktë i maceve që janë prekur ose kanë ngordhur nga sëmundja mbetet i panjohur pasi jo të gjitha rastet besohet të jenë raportuar. Megjithatë, më 19 qershor, klinika SpecVet në Poloninë perëndimore deklaroi se kishte më shumë se 70 raporte të sëmundjes në mbarë vendin.

Një rritje e ngjashme e vdekjeve të maceve ndodhi në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2021, kur mbi 350 mace vdiqën nga një sëmundje misterioze që hetuesit më vonë zbuluan se ishte e lidhur me ushqimin e maceve të tërhequr. Shpërthimi i pancitopenisë së maces – një numër shumë i ulët i qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut – ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga mykotoksina e gjetur në ushqimet për kafshët shtëpiake që përmbanin thekon patate, pretenduan studiuesit.