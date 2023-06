“Të përmirësohet infrastruktura, Shqipëria gati për një sezon të nxehtë”/ Çfarë i tërheq turistët? Eksperti i turizmit për Panorama TV: E shohin si vend ekzotik! Vlerësojnë mikpritjen

Frenkli Prengaj, ekspert turizmi në një intervistë për Panorama Tv ka treguar në lidhje me sezonin veror në vend, ku tha se pritet që në Shqipëri të vijnë një numër i lartë turistësh pasi po e shohin këtë të fundit si një vend ekzotik dhe të panjohur.









Prengaj tha se Shqipëria duhet të rrisë kapacitetet pritëse dhe akomoduese për turistët në mënyrë që atyre t’i sigurohet qëndrim komod dhe mos të ketë penalizime dhe kurba e vizitorëve të rritet.

Sakaq shtoi se duhet të përmirësohet infrastruktura dhe rrugët të rriten me standard, pasi ka dhe turistë që duan të eksperimentojnë vetë Shqipërinë, dhe të shmanget rrezikshmëria.

Pjesë nga biseda:

Si parashikohet të jetë kjo verë?

“Ky sezon parashikohet i nxehtë, ashtu si temperaturave kjo për faktin e numrit të lartë të turistëve. Shqipëria që pas pandemisë do jetë në numër të lartë të turizmit, po shihet si një vend ekzotik dhe të panjohur për evropianët, po zbulojnë bukurinë e vendit. Arsyeja e dytë lidhet me pandeminë, pasi Shqipëria doli e para covid-free dhe shumë pushues e zgjodhën si destinacion, dhe të dy këta faktorë u bënë bashkë dhe është në trend rritës”.

Çfarë i tërheq vizitorët?

“Përpos mikpritjes që vlerësohet nga turistët, ne mund ta ndajmë Shqipërinë në 3 tre lloj turizmi ai malor ku vlerësohet akomodimi në bujtina, pjesa e rivierës në jug që është njëjtë me bregdetin e Greqisë dhe zonat kulturore-historike, si Berati dhe Gjirokastra ku lagjet karakteristike të tyre janë të kërkuara gjithnjë e më shumë.

Në përgjithësi turistët kanë filluar të marrin turistë më herët se të vijnë në Shqipëri, pasi mendonin se mund të vizitonin vendin për 3-4 ditë, por për shkak të relievit dhe infrastrukturës është e pamundur, kërkohet mininimalisht 10 ditë. Nëse do t’i ndajmë turistët sipas kërkesës, janë kryesisht ata që vijnë në grupe dhe e dinë që duan veriun ose jugun, ka dhe ata që vijnë 3-4 ditë dhe kërkojnë udhëtime ditore. Mesatarisht qëndrojnë 3-4 ditë”.

Çfarë do t’i sugjeroje për ata që vijnë për herë të parë?

“Kjo është pjesa më e vështirë, ku ne tentojmë të kuptojmë se çfarë lloj turizmi preferojnë. Ajo çfarë i sugjerojmë, kanë të bëjë shumë dhe tek fakti se çfarë turizmi duan, nëse kërkojnë histori preferohet Berati, Gjirokastra dhe Shkodra, për plazh është bregdeti i jugut, por dhe Shëngjini dhe Velipoja, pasi presin turizëm masiv sepse kanë hapësira akomodimi më të mëdha. Në jug, gjiret janë më të vogla dhe nuk mund të bësh pushime si në Velipojë, është penalizuese pasi ne duhet të jemi gati për të rritur strukturat akomoduese pasi nuk do jemi në lartësinë e shërbimit dhe kurba do të ulet, pasi turistët nuk do jenë të kënaqur.

Tashmë e kanë njohur Shqipërinë, mjaftueshëm edhe nga Tik Tok”.

Ankohen turistët e huaj për çmimet?

“Të them të drejtën shqiptarët ankohen më tepër se të huajt, kur tenton të shkosh në tregun europian do të ketë të mira dhe të këqija, këtë vit pritet të ketë shumë britanik dhe spanjollë. Duhet të përmirësohet infrastruktura dhe rrugët të rriten me standard, pasi ka dhe turistë që duan të eksperimentojnë vetë Shqipërinë, dhe të shmanget rrezikshmëria Kemi pasur një seri gazetash që kanë shkruar, për Thethin dhe Valbonën, por dhe cilësimi i Ksamilit nga The Guardian. Çekët, polakët po vazhdojnë të vijnë por po shtohen polakët dhe spanjollët”.