VIDEO/ I kafshoi veshin kundërshtarit, si sot para 26 vitesh Majk Tajson tronditi botën e sportit me veprimin e tij në ring

Si sot përpara 26 vitesh, një nga boksierët më të mëdhenj të historisë, Majk Tajson, mori një vëmendje të madhe pasi në duelin kundër Evander Holifild, “Iron Mike” i kafshoi veshin kundërshtarit të tij.

Një veprim që tronditi botën e sportit, duke thyer çdo rregull të boksit dhe duke i hequr licencën fenomeni të këtij sporti.

Gjithsesi Tajson do ta fitonte atë një vit e gjysmë më vonë, por që me rikthimin e tij në ring nuk ishte më i njëjti.

Skandalet në jetën e tij private duket se i kushtuan karrierën “Iron Mike”, i cili filloi një rënie të frikshme.

Milionat e shpenzuara për të bërë një jetë pasaniku, tre tigrat, vaska e floririt, 111 makinat dhe pallate të tëra, e larguan atë nga ajo që ai dinte të bënte më mirë.

Edhe sot, pas 26 vitesh nga ai veprim që tronditi botën e sportit, Majk Tajson vazhdon të jetë në qendër të skandaleve, duke u bërë shumë herë pjesë e përleshjeve jashtë ringut.

Today in 1997, Mike Tyson bites Evander Holyfield’s ear off during the 3rd round of their rematch.

pic.twitter.com/kdy4b6Ow1E

— TodayInSports (@TodayInSportsCo) June 28, 2021