Vuani nga diabeti? Ja receta ideale në mëngjes…

Ndonjëherë ndodh që edhe pse të mos keni ngrënë darkë, normal e sheqerit në gjak në mëngjes të jenë pak të larta. Ky njihet si fennomeni i agimit dhe është diçka për të cilën nuk duhet të shqetësoheni. Por nëse sheqeri në gjak është vazhdimisht në norma të larta në mëngjes, atëherë mund të jetë është diçka që duhet parë më specifikisht nga një mjek.









Çfarë ndodh në mëngjes me sheqerin në gjak?

Pak para se të zgjoheni, mëlçia lëshon glukozë në qarkullimin e gjakut për t’ju dhënë energji. Ky është fenomeni i agimit dhe është mënyra e trupit tuaj për t’ju dhënë një shtysë për të filluar ditën. Për një person pa diabet, kjo nuk është diçka shqetësuese. Pasi glukoza hyn në qarkullimin e gjakut, pankreasi lëshon insulinë për të shtyrë glukozën në qeliza, ku mund të përdoret për energji. Megjithatë, nëse keni diabet, ky proces mund të mos jetë një shenjë e mirë. Kjo për shkak se trupi nuk prodhon mjaftueshëm insulinë për të menaxhuar sheqerin e lartë në gjak. Prandaj, kur zgjoheni dhe testoni sheqerin, mund të shihni se ai është i lartë.

Pse është e rëndësishme të keni një mëngjes të shëndetshëm?

Ngrënia e një mëngjesi të rregullt dhe të ekuilibruar është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë diabet sepse mund të ndihmojë në mbajtjen e niveleve të sheqerit në gjak të qëndrueshme edhe gjatë gjithë ditës. Ushqimet e larta në karbohidrate të rafinuara dhe sheqer, nuk rekomandohen pasi mund të shkaktojnë rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Në vend të tyre, synoni të konsumoni një mëngjes me proteina, karbohidrate të pasura me fibra dhe yndyra të shëndetshme.

Mëngjesi më i mirë sipas dietologëve

Për shuëm idetologë mëngjesi ideal pë rata me diabet është tërshëra e përzier me fara chia. Përveçse një vakt i shijshëm, është gjithashtu një vakt i mbushur me fibra, yndyrna të shëndetshme dhe proteina. Ky kombinim tretet ngadalë, gjë që duhet të synonu nëse flasim për menaxhimin e sheqerit në gjak.

Si të bëni tërshërë me fara Chia

Përbërësit (për 1 racion)

⅓ gotë tërshërë

1 lugë gjelle fara chia

¼ gotë kos pa yndyrë

¼ gote fruta pylli të ngrira

⅔ gotë qumësht bajamesh

Pak kanellë për shije

1 lgj arra të grira

Përgatitja

Bashkoni tërshërën, farat chia, kosin, frutat e pyllit, qumështin e bajames dhe kanellën në një kavanoz ose enë me kapak. Përziejini mirë dhe vendosini në frigorifer për gjatë natës, ose për të paktën 2 orë. Në fund shtoni arrat dhe shijojeni në mëngjes.

Përfitimet

Në rregull, le ta zbërthejmë këtë recetë mëngjesi dhe të kuptojmë pse është një zgjedhje kaq e shkëlqyer për njerëzit me diabet ose këdo që e shijon.

Një vakt i mbushur me proteina

Kosi pa yndyrë përmban, tërshëra, farat chia shtojnë, qumështi i bajames dhe arrat sigurojnë një sasi të mjaftueshme proteinash për mëngjes. Proteinat ndihmojnë në tretjen e karbohidrateve, duke ngadalësuar procesin e rritjes së sheqerit në gjak.

Përmban yndyrna të shëndetshme

Ashtu si proteinat, shtimi i një burimi yndyre të shëndetshme në një vakt ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve. Në përgjithësi, vaktet e balancuara dhe të pasura me lëndë ushqyese ndihmojnë në vonimin e tretjes së karbohidrateve, duke stabilizuar lirimin e glukozës në qarkullimin e gjakut. Në këtë recetë, farat chia dhe arrat japin gjithsej 15 gram yndyrë. Për më tepër, yndyrat tek farat chia dhe arrat janë acide yndyrore omega-3 dhe yndyrna të pangopura, të cilat janë anti-inflamatore dhe të shëndetshme për zemrën!

Ofron karbohidrate komplekse të pasura me fibra

Tërshëra ndonjëherë mund të jetë e keqe për shkak të përmbajtjes së lartë të karbohidrateve. Megjithatë janë një ushqim me drithëra të plota, që do të thotë se përmbajnë gjithashtu vitamina, minerale dhe fibra. Kur kombinohen me proteina dhe yndyrna të shëndetshme, ato përbëjnë një mëngjes miqësor me sheqerin në gjak.

Plot me fibra

Kjo recetë është e mbushur me fibra. Kjo lëndë ushqyese ndihmon në menaxhimin e sheqerit në gjak dhe është e mirë për sistemin tuaj gastrointestinal. /AgroWeb.org