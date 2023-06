Zbulimi i medias amerikane: Prigozhin donte të arrestonte Shoigu, Gerasimov – ndryshoi mendje në minutën e fundit

Nëpërmjet një artikulli “bombë” në Wall Street Journal duket se lideri i organizatës pro-strategjike Wagner gjatë rebelimit të fundit që pothuajse çoi në një luftë civile në Rusi kishte synime specifike.

Sipas raportit të gazetës amerikane, Prigozhin planifikoi të vazhdonte me arrestimin e ministrit rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefit të Shtabit të Përgjithshëm, Valery Gerasimov.

Prandaj “kuzhinieri” i Kremlinit kishte vënë në shënjestër qendrën ushtarake në Rostov. Është qendra e operacioneve të forcave të armatosura që veprojnë në fushën e betejës në Ukrainë, dhe shumë shpesh zyrtarët më të lartë të ushtrisë ruse kalojnë në pragun e saj.

WSJ, duke cituar agjencitë e inteligjencës dhe zyrtarët që dëshirojnë të mbeten anonimë, tha se FSB mblodhi informacion dy ditë përpara se plani i Prigozhin të zbatohej, duke e detyruar atë të nxitonte projektin e tij dhe të improvizonte gjatë rrugës.

Burimet e cituara nga gazeta amerikane vlerësojnë se plani i liderit Wagner kishte një shans të mirë për të pasur sukses, megjithatë, meqenëse FSB-ja u informua për lëvizjet e tij, ata penguan që Prigozhin të befasohej.

Në fakt, botimi vëren se është e mundur që Prigozhin të kishte informuar gjeneralin famëkeq Sergei Surovikin për iniciativat e tij.

Në fakt, mbi këtë konvergojnë edhe informacionet e New York Times. Nuk mund të përjashtohet mundësia që disa nga komandantët e ushtrisë ruse të kishin dijeni për kryengritjen e përgatitur nga Prigozhin. Në fakt, kjo pikëpamje forcohet nga fakti se ata nuk i bënë pothuajse asnjë rezistencë hyrjes së forcave të Wagnerit në Rostov.

