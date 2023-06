4 përfitimet që sjell muzika gjatë aktivitetit fizik, sipas shkencës

Ushtrimi gjatë dëgjimit të muzikës e bën këtë aktivitet më të lehtë dhe më të këndshëm. Duke marrë të dhënat e mijëra pjesëmarrësve, studiuesit përcaktuan së pari, se muzika ofron një përfitim fiziologjik. Së dyti, ajo ka një efekt “ergogjenik”, pra përmirëson performancën.









Gjeneroni një humor pozitiv

Një nga zbulimet e studiuesve është se muzika rrit humorin e mirë gjatë praktikës fizike. Ajo ushtron një efekt dissociativ: ndihmon personin të abstraktojë nga situata e tanishme dhe të evokojë situata të rëndësishme dhe domethënëse nga e kaluara, ose ëndrrat për të ardhmen.

Rritja e performancës fizike

Përmirësimi i performancës fizike është ai që njihet si “efekti ergogjenik”. Ajo korrespondon me rritjen spontane të prodhimit të ushtrimeve. Kjo do të thotë se nëse normalisht bëni 30 minuta ushtrime kur dëgjoni muzikë ju mund të bëni disa më shumë me të njëjtin perceptim të përpjekjeve.

Zvogëloni përpjekjet e perceptuara

Një tjetër nga përfitimet më interesante të muzikës ka të bëjë me faktin se ajo ndryshon perceptimin e përpjekjeve që po bëjmë. Me fjalë të tjera, na ndihmon të mendojmë se ushtrimet fizike janë më pak të vështira. Kjo do të thotë se ndjenja e sakrificës ose e vuajtjes kur kryhet aktiviteti fizik reduktohet dukshëm.

Përmirëson efikasitetin fiziologjik

Dëgjimi i muzikës ka një rritje të efikasitetit fiziologjik. Kjo do të thotë se ka një optimizim në përdorimin e oksigjenit që kemi. Kështu, aktiviteti rrit rrjedhjen e gjakut, por zvogëlon sasinë e oksigjenit të nevojshëm për të korresponduar me këtë rritje.

Çdo gjë tregon se humori i mirë dhe lidhja e trupit me ritmet e ndryshme e bën frymëmarrjen tonë më harmonike. Në fund të fundit, kjo çon në lodhjen që na kap më vonë./Psikologjia