Çfarë ndodhi? Përfshihet nga flakët dyqani ikonik i bizhuterive ‘Tiffany & Co’

Dyqani kryesor i markës luksoze të bizhuterive ‘Tiffany and Co’ në Manhattan u përfshi nga zjarri të enjten në mëngjes, sipas Departamentit të Zjarrfikësve të Nju Jorkut.









Departamenti i zjarrfikësve tha se ata morën një raport për një zjarr të transformatorit në orën 9:38 të mëngjesit dhe nuk u raportua menjëherë për të lënduar.

Dyqani ikonë, i bërë i famshëm në filmin e Audrey Hepburn të vitit 1961 “Breakfast at Tiffany’s” qëndron pranë Trump Tower.

Një përfaqësues i Tiffany & Co tha në një deklaratë të enjten një zjarr elektrik filloi në bodrum.

“Këtë mëngjes para orarit të hapjes së dyqanit, një zjarr elektrik shpërtheu në bodrumin në periferi të Tiffany Landmark në Fifth Avenue në New York City. Zjarri është shuar që atëherë dhe ne po punojmë me Departamentin e Zjarrfikësve të Nju Jorkut për të marrim masa paraprake për të garantuar sigurinë e punonjësve dhe klientëve tanë”, thuhet në deklaratë. Dyqani pritet të hapet më vonë sot pas inspektimit nga Zjarrfikësja.

Pamjet e drejtpërdrejta nga dyqani pak para orës 11:30 tregojnë zjarrfikësit duke qëlluar me një zorrë në ndërtesë. Dëmet nga tymi mund të shiheshin në fasadën e dyqanit.

Zjarri është shuar rreth mesditës, sipas zjarrfikësve.