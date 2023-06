Franca vendos 40,000 policë në gatishmëri ndërsa Macron kërkon të shmangë përsëritjen e trazirave të vitit 2005

Trazirat e dhunshme që janë përhapur në të gjithë Francën që kur një adoleshent u vra nga policia në periferi të Parisit ka ngritur spektrin e trazirave që tronditën periferitë franceze për javë të tëra në vitin 2005 – dhe qeveria e Emmanuel Macron po përpiqet të ndalojë që kjo të ndodhë përsëri.









Të enjten në mëngjes, presidenti francez thirri një mbledhje urgjente të kabinetit pas përleshjeve gjatë natës në qytetet franceze pasi një 17-vjeçar u qëllua nga policia të martën gjatë një ndalese trafiku në Nanterre, një periferi perëndimore e Parisit.

Qeveria vendosi të anulojë të gjitha udhëtimet “jo prioritare” të ministrave, masa e fundit e qeverisë për të ulur tensionet që po mbërthejnë kombin.

Përgjigja e vetë Macron ndaj imazheve të një oficeri policie që qëllon Nahel M. (emri i tij i plotë nuk është dhënë) ishte i shpejtë dhe i qartë. Ndërsa disa pyetën nëse oficeri i policisë ishte ndjerë i kërcënuar nga adoleshenti, presidenti foli për “emocionin e kombit” dhe tha se vrasja ishte “e pashpjegueshme” dhe “e pafalshme”.

Udhëzimet janë lëshuar edhe për oficerët e policisë për të shmangur sjelljen që do të nxiste tensione në banesat e varfra të Francës, sipas Paris Playbook. Ministri i Brendshëm Gerald Darmanin tha se rreth 40,000 oficerë policie ishin duke u vendosur në të gjithë Francën.

Ka një njohje të pakëndshme midis trazirave të fundit dhe ngjarjeve që tronditën Francën pothuajse 20 vjet më parë.

Në vitin 2005, dy të rinj – Zyad Benna dhe Bouna Traoré – vdiqën teksa u përpoqën të largoheshin nga një pikë kontrolli policie në periferinë e Parisit, Clichy-sous-Bois. Në javët e trazirave që pasuan, të rinjtë në periferi zhvilluan beteja me policinë dhe disa netë, dhjetëra u arrestuan dhe qindra makina u dogjën. Ashtu si Nahel M., Benna dhe Traore ishin me prejardhje emigrantësh dhe vdekja e tyre nxiti një ndjenjë padrejtësie te shumë njerëz.

Për t’i dhënë fund trazirave në vitin 2005, qeveria u detyrua të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme.

“Jam i shqetësuar se do të kalojmë atë që unë u përballa 18 vjet më parë, në 2005”, tha François Molins, ish-prokuror për Parisin verior, ku filluan trazirat. “Po ngrihet shumë shpejt. Dhe shpresoj se nuk do të përballemi me të njëjtën [situatë] dhe të gjithë do të rimarrin ndjenjat e tyre”, tha ai në kanalin televiziv France 2.

Të enjten, Macron përsëri bëri thirrje për qetësi pasi 180 persona u arrestuan gjatë natës, ndërtesat publike u sulmuan dhe një tramvaj u dogj në një periferi të Parisit.

I kapur në shkëmbim zjarri

Për Macron, koha e vdekjes tragjike të Nahel M. nuk mund të ishte më e keqe. Franca sapo po del nga protestat disajavore mbi reformat që rritën moshën ligjore të pensionit në 64 nga 62.

Presidenti gjithashtu duhej të përballej me pakënaqësinë në vend për inflacionin dhe një peizazh të paqëndrueshëm ndërkombëtar të dominuar nga lufta në Ukrainë. Të enjten, ai u nis për në Bruksel për një takim me udhëheqësit e tjerë të BE-së.

Duke parë një mundësi për të sulmuar një president i cili tashmë është dobësuar pas humbjes së shumicës së tij në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, opozita duket se po e frenon pak qeverinë.

Ndërsa ministrat e qeverisë kanë bërë thirrje për qetësi, disa figura të ekstremit të majtë janë akuzuar për nxitje të tensioneve. Udhëheqësi i ekstremit të majtë Jean-Luc Mélenchon shkroi gjatë natës në Twitter se “qentë roje po na urdhërojnë të bëjmë thirrje për qetësi. Ne bëjmë thirrje për drejtësi”.

Dhe pastaj është situata në ‘banlieues’. Vitet e fundit, gjërat kanë qenë relativisht të qeta, pavarësisht parashikimeve se tensionet do të rriteshin gjatë pandemisë COVID-19. Qeveria thotë se kjo është pjesërisht për shkak të aksesit më të madh në vende pune nën Macron dhe më shumë investimeve në periferitë më të varfra.

Por përbërësit për trazirat mbeten – urrejtja ndaj policisë, krimi i lidhur me drogën dhe ndjenja se meritokracia e Francës nuk funksionon më.

Në lagjet e varfra “Fëmijët janë të ngopur sepse përballen me kontrolle të policisë gjatë gjithë kohës, policët zgjohen çdo mëngjes me frikë në gropën e barkut. Pra, kur godet një ndeshje, tensionet ndizen”, tha analistja politike franceze Chloé Morin.

“Dhe është edhe më e ndërlikuar për të qetësuar situatën, sepse edhe politikanët kanë një mosbesim të thellë”, shtoi ajo.

Presidenti francez e di se sa shpejt mund të përshkallëzohen në Francë trazirat që përfshijnë akuzat për brutalitet policor. Gjatë protestave të jelekverdhëve të 2018 dhe 2019, dhuna u përhap pasi protestuesit shpërthyen zemërimin e tyre në rrugë dhe forcat e sigurisë iu drejtuan taktikave të rënda.

Në vitin 2005, presidenti i atëhershëm Nicolas Sarkozy u akuzua se kishte shkaktuar telashe me komentet se donte të “pastronte” banjot.

Mesazhi i Macron është një mesazh qetësimi – por nuk ka asnjë garanci se do të dëgjohet.