Gjenerali rus ‘Armagedon’ zhduket, ndërsa Kremlini mohon thashethemet e arrestimit

Sergei Surovikin, “Gjenerali Armagedon” i Rusisë, është zhdukur nga opinioni publik pas rebelimit të ndërprerë të fundjavës së Grupit Wagner – mes raporteve se ai është arrestuar për një rol të përfolur në kryengritje.









Sekretari i shtypit i Kremlinit, Dmitry Peskov ishte i paangazhuar të mërkurën kur u pyet nga gazetarët në lidhje me pretendimet. “Ka shumë spekulime të ndryshme, pretendime, e kështu me radhë në lidhje me ato ngjarje”, tha ai. “Unë mendoj se ky është një nga shembujt e tillë”.

Surovikin, ish-komandanti rus i luftës në Ukrainë, nuk është parë që nga e shtuna, me një artikull të Moscow Times të martën vonë duke thënë se ai ishte arrestuar pasi qarkulluan raporte se ai dinte paraprakisht për kryengritjen e planifikuar të Yevgeny Prigozhin, të cilën Presidenti Vladimir Putin tha se e solli Rusinë në prag të një lufte civile.

Financial Times ka raportuar që atëherë se Surovkin, i cili komandon forcat ajrore të Rusisë, është arrestuar, duke cituar tre persona të njohur me këtë çështje.

Në citate që po ripublikohen gjerësisht në mediat shtetërore ruse, i dyti në komandë i Surovikin, gjeneral koloneli Andrei Yudin, mohoi se ai dhe shefi i tij ishin në paraburgim dhe i tha gazetës Ura: “Unë jam me pushime. Në shtëpi”.

Por vetë Surovikin nuk ka dalë ende në publik.

Blogeri ushtarak rus Vladimir Romanov ishte i pari që raportoi se Surovikin ishte arrestuar më 25 qershor, me dyshimin se ai kishte mbajtur anën e Prigozhin në përçarjen e tij me ministrin rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm Valery Gerasimov – njeriu që zëvendësoi Surovikin si kreu i luftës së Rusisë në Ukrainë.

Shpejtësia me të cilën forcat Wagner ishin në gjendje të merrnin pjesë të territorit në të gjithë Rusinë jugore gjatë rebelimit të tyre të shkurtër fundjavën e kaluar, ka shkaktuar spekulime se figura të larta të regjimit nuk ishin në gjendje ose nuk donin t’i ndalonin ata. Një numër drejtuesish të lartë të Moskës kanë zhvilluar lidhje të ngushta me Prigozhin dhe njerëzit e tij, me vetë Putinin që pranoi se shteti i besonte grupit mercenar mjaftueshëm për të futur fonde dhe burime të konsiderueshme në të.