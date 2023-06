National Geographic/ Fundi i një epoke për revistën legjendare – shkarkoi redaktorët e saj të fundit

Revista e famshme, National Geographic ka pushuar nga puna redaktorët e fundit, pasi revista amerikane që ka botuar tema për botën natyrore dhe njerëzimin për 135 vjet, nuk do të shitet më në stendat e gazetave në SHBA.









Sipas Washington Post, shkurtimet, të fundit në një seri pushimesh nga puna nga pronari Walt Disney Co., përfshijnë 19 redaktorë të cilët u njoftuan prillin e kaluar për përfundimin e tyre të afërt. Tani, artikujt do të merren kryesisht nga profesionistë të pavarur.

Është vala e dytë e pushimeve nga puna në nëntë muaj dhe e katërta që nga viti 2015, kur nisën një sërë ndryshimesh pronësie. Në shtator, Disney hoqi gjashtë redaktorë kryesorë në një riorganizim urgjent të operacioneve editoriale të revistës.

Sipas punonjësve të pushuar nga puna, revista ndërpreu kontratat me fotografët që kaluan muaj në fusha të herëpashershme të interesit për të kapur imazhet ikonike të botimit.

Në një ulje të mëtejshme të kostove të botimit, kopjet e revistës me kornizën ikonë të verdhë nuk do të shiten në tregun amerikan duke filluar nga viti i ri, tha kompania në një njoftim të brendshëm muajin e kaluar, sipas Washington Post.

“National Geographic do të vazhdojë të nxjerrë botime mujore”, tha një zëdhënës i revistës për CNN të mërkurën, pa specifikuar nëse kjo do të vazhdojë deri në fund të vitit, ose nëse ato do të jenë të disponueshme në vende të zgjedhura, që nga vendimi për të ndaluar shitjen. në SHBA është përfundimtare.

“Ndryshimet e personelit nuk do të ndryshojnë aftësinë tonë për të bërë këtë punë, por do të na japin më shumë fleksibilitet për të treguar histori të ndryshme dhe për të takuar audiencën tonë ku ata janë në platformat tona të shumta”, tha një zëdhënës i National Geographic. “Çdo sugjerim se ndryshimet e fundit do të ndikojnë negativisht në revistën ose në cilësinë e tregimit tonë është thjesht i rremë”.

“Isha shumë me fat. Kam punuar me gazetarë të jashtëzakonshëm dhe kam treguar histori të rëndësishme globale. Ishte një nder”, shkroi në Twitter Craig Welch, një nga ish-redaktorët e National Geographic.

Gazetari Doug Main tha në Twitter të martën: “National Geographic po pushon nga puna redaktorët e stafit të tij, duke përfshirë edhe mua”.

Revista, përmbajtja e së cilës ishte shpesh rezultat i kërkimeve dhe raportimeve disamujore, ra viktimë e rritjes së shpejtë të mediave dixhitale.

Në kulmin e saj në fund të viteve 1980, ajo kishte mbi 12 milionë abonentë në SHBA dhe miliona të tjerë jashtë vendit. Shumë nga lexuesit e tij, të cilëve u hapi dritare të reja njohurish në hapësirë, në thellësitë e oqeaneve dhe në pjesët më të padukshme të planetit, mblidhnin çështjet e vjetra, duke i mbajtur me kokëfortësi nëpër depo dhe papafingo.

Mbetet një nga revistat më të lexuara në Amerikë, në një kohë kur revistat nuk lexohen më. Në fund të vitit 2022, ajo kishte pak më pak se 1.8 milionë abonentë.

National Geographic u themelua nga National Geographic Society në Uashington, DC, një institucion i krijuar nga 33 akademikë, shkencëtarë dhe eksplorues të mundshëm, duke përfshirë Alexander Graham Bell. Revista fillimisht iu shit publikut si një përfitim për t’u abonuar në kompani.