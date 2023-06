Putin po rekruton seksologë në klinika për të kuruar homoseksualitetin

Kremlini, i cili së shpejti do të punësojë seksologë në klinika, synon të “kapërcejë” homoseksualitetin dhe “çrregullimet mendore” të ndryshme seksuale, ai kërkon t’i japë fund “mënyrës së jetesës jo tradicionale”, siç e quan ai.









Direktiva do të hyjë në fuqi më 1 korrik. Në të njëjtën kohë, Rusia po merr masa shumë të ashpra për të drejtat e komunitetit LGBTI+, të cilat presidenti Vladimir Putin i thërret për të treguar prishjen morale të vendeve perëndimore nga të cilat Rusia duhet të mbrohet.

“Ndihma e ekspertëve të tillë është e nevojshme nëse personi dëshiron të shërohet nga ftohtësia seksuale, impotenca apo çrregullimet e sjelljes seksuale si fetishizmi, mazokizmi dhe sadizmi”, thuhet në gazetën zyrtare të parlamentit rus. Fundi i “narcisizmit, homoseksualitetit, mizorisë së kafshëve”.

Urdhri, i nënshkruar nga Putin, parashikon që specialistët do të ndihmojnë gjithashtu pacientët të përballen me “preferencat jo standarde, të tilla si autoerotizmi, homoseksualiteti, kalërimi”.

Organizata Botërore e Shëndetësisë hoqi homoseksualitetin nga lista e saj e çrregullimeve mendore në vitin 1990. Rusia bëri të njëjtën gjë në 1999. Dhjetorin e kaluar, megjithatë, Putin nënshkroi një ligj që zgjeronte kufizimet në promovimin e asaj që ai e quan “propagandë LGBTQ+”, duke ndaluar pothuajse çdo shprehje publike të sjelljes ose stilit të jetesës lezbike, homoseksual, biseksual ose transgjinor në Rusi.

Krenaria ndalon dhe arreston aktivistët LGBTI+

Autoritetet tashmë e kanë përdorur këtë dhe ligjet e mëparshme për të ndaluar marshimet e krenarisë së homoseksualëve dhe për të arrestuar aktivistët e të drejtave të homoseksualëve.

Këtë javë, një gjykatë rajonale gjobiti drejtorin e grupit mbështetës LGBTI+ Vykhod (Exit) me 150,000 rubla (1,725 ​​dollarë) sepse grupi nuk e identifikoi veten në një postim në media sociale si një “agjent i huaj” siç kërkohet nga ligji i ri, raporton gazeta Novaya Gazeta. Në një mënyrë të ngjashme, një shërbim filmi në internet u gjobit me 3.7 milionë rubla (42,295 dollarë) sot për mosdhënien e një paralajmërimi në lidhje me përmbajtjen LGBTQI+ të filmave që shfaqi. Në fillim të këtij muaji, dhoma e ulët e parlamentit rus, Duma e Shtetit, miratoi leximin e parë të një projektligji që ndalon operacionin ndaj personave transgjinorë.

Sipas direktivës së re të ministrisë së shëndetësisë, personeli mjekësor do të ndihmojë çiftet e martuara të “arritin harmoninë seksuale” dhe do t’i këshillojë prindërit se si t’i edukojnë fëmijët e tyre duke u folur për seksin, shkruan gazeta e parlamentit rus.