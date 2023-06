Shitet kitara e ‘The Who’/ 7200 pound për instrumentin e Peter Townshend

Një kitarë në pronësi të rockerit të The Who, Pete Townshend, është shitur për 7200 paund.









Kitara elektro-akustike e vitit 1989 doli të mërkurën në shtëpinë e ankandit Gardiner Houlgate në Wiltshire.

Kitara mendohet se është përdorur në skenë gjatë turneut të 25-vjetorit të The Who në 1989.Ajo u soll në ankand nga një shitës anonim që e trashëgoi nga një mik i zotit Townshend.Ylli i The Who i dhuroi kitarën një miku të njohur vetëm si Robert në vitet 1990 dhe ajo u shit për shumë më pak se vlera e saj prej 20,000 £. Z. Townshend ia dhuroi kitarën Robertit, dhe ajo u trashëgua nga shitësi anonim pas vdekjes së Robertit në 2014.

Pasi dëgjoi historinë e Robertit, shitësi kontaktoi zotin Townshend në 2018 dhe mori një përgjigje, duke konfirmuar se muzikanti ia kishte dhënë kitarën Robertit, të cilin e kujtonte si “një njeri i ëmbël”.

Z.Townshend, kompozitori dhe kitaristi kryesor i grupit, gjithashtu nënshkroi një e-mail për të vërtetuar historinë.

Shitësi tha se megjithëse ishte e vështirë të linte një kitarë kaq sentimentale, ai donte që ajo të shijohej nga një fans dhe jo të mbahej në një kuti. Duke shënuar hite me klasike rock si My Generation dhe Pinball Wizard, The Who u formua në vitin 1964 dhe vazhdoi të shiste më shumë se 100 milionë disqe në mbarë botën.