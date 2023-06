Wagner është jashtë fushëbetejës, thotë shefi i spiunazhit të Ukrainës

Grupi paraushtarak Wagner, tani në rrëmujë pasi një rebelim i ndërprerë detyroi liderin e tij Yevgeny Prigozhin në mërgim në Bjellorusi, nuk do të luftojë më në Ukrainë, tha të enjten kreu i inteligjencës ushtarake ukrainase.









“Wagner nuk do të marrë më pjesë në armiqësitë në territorin e Ukrainës”, tha Kyrylo Budanov, kreu i Drejtorisë së Inteligjencës Ushtarake të Ukrainës, për Ukrainska Pravda, pa dhënë detaje se si e kishte marrë atë informacion.

“Dhe kjo është njësia më efektive ruse, e cila ishte në gjendje të arrinte sukses me çdo kusht”, tha Budanov.

Nën udhëheqjen e Prigozhin, Grupi Wagner ka qenë i përfshirë në disa nga luftimet më të përgjakshme të pushtimit të plotë të Rusisë në Ukrainë.

Në fillim të kësaj jave, presidenti rus Vladimir Putin pranoi për herë të parë se Grupi Wagner financohej nga Kremlini, vetëm disa ditë pasi u përball me kërcënimin më të madh ndaj sundimit të tij në 23 vitet e tij në pushtet.

Milicia private është tani në rrëmujë, pas përpjekjes së dështuar të Prigozhin për një kryengritje fundjavën e kaluar.

Sipas një marrëveshjeje të arritur me Kremlinin dhe udhëheqësin autoritar të Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko, luftëtarët e Wagner të përfshirë në rebelim do të kurseheshin nga ndjekja penale, ndërsa Prigozhin do të ikte në Bjellorusi, ku mbërriti të martën, sipas Lukashenko.

Putin të hënën tha se mercenarët e Wagner mund t’i bashkohen ushtrisë ruse ose “të shkojnë në Bjellorusi”, ku Lukashenko ka thënë se ishte gati t’i mirëpriste ata.