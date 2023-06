Francë/ Qendra tregtare jashtë Parisit është shkatërruar plotësisht gjatë trazirave – Shikoni videon

Qendra tregtare Croix-Blanche, në jug të Parisit dhe konkretisht në departamentin e Seine-et-Marne, është përfshirë nga flakët, në një tjetër episod të trazirave që kanë shpërthyer në Francë për vdekjen e 17-vjeçares Nael nga zjarr policie.

Reparti i zjarrfikësve po punonte për të shuar zjarrin, por qendra tregtare e Mes-sur-Seine, e cila është pjesë e Ile-de-France, tashmë ishte shkatërruar plotësisht.

Tashmë që nga fillimi i zjarrit, në orën 1:15 të mëngjesit, në vendngjarje kanë shkuar forca të konsiderueshme. Megjithatë, flakët u përhapën në të gjitha godinat e qendrës tregtare që kishte 30 dyqane. Në orën 9 të mëngjesit, zjarrfikësja ishte ende në punë.

