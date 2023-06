“Koha për të ndaluar”/ Horoskopi për muajin korrik, ja cila shenja janë me fat

Horoskopi Mujor i Dashit:

Jeni më të prirur në korrik të shqetësoheni për zhvillimin tuaj personal dhe familjar sesa të mobilizoni veten për të performuar në punë? Edhe nëse njëri në asnjë mënyrë nuk e përjashton tjetrin, ju me të vërtetë do të kërkoni të përmirësoni kushtet tuaja të jetesës në mënyrë që ju dhe të dashurit tuaj të mund të evoluoni në mjedisin dhe atmosferën më harmonike të mundshme. Vetëm kini kujdes që të mos lejoni disponime të caktuara (ndoshta shqetësime të caktuara) të shkurtojnë synimet tuaja aktuale.









Horoskopi Mujor i Demit:

Komunikimi do të jetë në qendër të vëmendjes në korrik, kur do të jeni të etur për ta bërë veten të kuptueshëm nga të tjerët dhe veçanërisht nga të dashurit tuaj. Qoftë nëse është duke pohuar kërkesat tuaja për më shumë autonomi nga klani ose duke filluar një cikël të ri të zgjerimit personal, nuk do të hezitoni të shprehni atë që keni në mendje, edhe nëse kjo do të thotë të bëni disa shkëndija ose (dhe) të destabilizoni pak ata përreth jush.

Horoskopi Mujor i Binjakëve:

Potenciale për të eksploruar, për të shfrytëzuar më shumë? Projekte, perspektiva që ju pushtojnë mendjen? Strategjitë dhe planet për të përmirësuar? Me siguri do të mobilizoheni në këtë terren në korrik. Vlerësoni me kujdes iniciativat tuaja aktuale dhe mos hezitoni të komunikoni me të dashurit tuaj për këtë temë, në mënyrë që të mos i kapni kur është koha për të ndërmarrë veprime.

Horoskopi Mujor i Gaforres:

Një cikël i ri i hapjes së zgjerimit, projekte të reja në mendje apo në horizont dhe një vendosmëri e palëkundur për të mbrojtur interesat tuaja? Çfarëdo pengese që mund t’ju dalë, duhet të jeni në gjendje t’ia dilni mirë këtë muaj, por me kusht që të mos kërkoni shumë, të jeni dakord (për disa) të kompozoni me kalimin e kohës.

Horoskopi Mujor i Luanit:

Mund të jetë koha për të ndaluar për një moment. Të paktën deri në datën 23 kur disi të fillojë biznesi. Një cikël i ri zgjerimi do të hapet nga kjo datë dhe nuk do të pendoheni për kohën që keni shpenzuar duke u përgatitur për atë që do të vijë. Mundësitë për t’u rritur vazhdojnë të paraqiten, por do të kërkojnë një reflektim. Në korrik, mos nxitoni asgjë dhe mos e nxitoni askënd. Ofroni kohën tuaj.

Horoskopi Mujor i Virgjëreshës:

Projektet në mendje dhe mundësia (dëshira) për t’u shprehur, për të afirmuar ambiciet tuaja? Një muaj korrik që inkurajon iniciativat tuaja për t’i dhënë përmbajtje dhe jetë këtyre perspektivave të reja. Disa do të ëndërrojnë të provojnë fatin diku tjetër ose ndryshe, të tjerë të ndryshojnë gjithçka (punë, jetë), por të gjithë do të aspirojnë këtë muaj të zgjerojnë efektivisht horizontet tuaja. Vetëm sigurohuni ta bëni këtë ndoshta me marrëveshjen e tjetrit.

Horoskopi Mujor i Peshores:

Pa dyshim, mbështetuni në ngjarje të jashtme (ndonjëherë të papritura) për të lëvizur linjat, për të ndryshuar situatën tuaj në korrik. Nuk do të keni domosdoshmërisht humor për të shkuar me pushime dhe do të preferoni të lundroni në një situatë në ndryshim për të mos humbur asnjë mundësi që do t’ju kalojë për të ecur përpara, për të hapur perspektiva të reja. E gjithë puna është të mos i ekzagjeroni shumë fuqitë tuaja dhe të moderoni (të paktën pak) kërkesat tuaja.

Horoskopi Mujor i Akrepit:

Ambiciet për të mbrojtur dhe arritur, lidhjet dhe shoqatat për të krijuar apo mbajtur në gjendje të mirë? Do të keni etje në korrik për të zgjeruar horizontet tuaja dhe për disa për të prekur sublimen? Ndaj kini kujdes të shpresoni ta arrini këtë për të mos habitur shumë, për të ngatërruar ata përreth jush që ndonjëherë mund të kenë pak vështirësi për t’ju ndjekur. Përveç nëse, përkundrazi, sjellja juaj i bën të tjerët të duan të ikin nga ju ose të paktën të distancohen pak.

Horoskopi Mujor i Shigjetarit:

Ngjarjet e jashtme mund t’ju tundin pak pendët në korrik dhe t’ju shtyjnë të përshtateni, të ndiqni (dashur ose pa dëshirë) lëvizjen. Nuk është në të vërtetë muaji ideal për të shkuar me pushime, por për të ndërvepruar me flukse që duket se duan të nxisin ndryshimin.

Horoskopi Mujor i Bricjapit:

Mos hezitoni në korrik të hidhni një hap drejt tjetrit, të hapni dialogun nëse është e nevojshme, të vendosni veten dhe të qëndroni të vëmendshëm ndaj atyre që ju rrethojnë. Mënyra më e mirë (rastësisht) për të përcjellë mesazhet tuaja, për t’u kuptuar, për të ftuar partnerët tuaj (pro, privat) të ndjekin ritmin tuaj dhe të jenë të hapur ndaj propozimeve tuaja. Një origjinalitet toni që mund të habisë, një krijimtari e lartësuar dhe dëshira të përkeqësuara? Një program i tërë për të shpalosur sa më shumë pa trashëguar ndjeshmëritë përreth.

Horoskopi Mujor i Ujorit:

Ende pak (shumë?) punë për të bërë përpara se të shkoni në pushime? Në fakt, duhet të filloni punën (të paktën deri në datën 23) për të likuiduar punën në pritje përpara se të shpresoni të jeni në gjendje të dekompresoni plotësisht. Përveç nëse një menaxhim është në axhendë dhe më pas kërkon një investim kërkues. Nëse pyetjet që lidhen me financat, me shpenzimet ju pushtojnë mendjen, preferoni të kompozoni në vend që të përpiqeni të detyroni kalimin me rrezikun e goditjes së kokës në mur.

Horoskopi Mujor i Peshqve:

Mbështetuni në Diell për të rritur shkëlqimin tuaj personal, por edhe për të rritur dëshirën tuaj për të joshur, për të dashur dhe për të qenë. Në korrik mund të takoni fytyra të reja, të pasuroni adresën tuaj, por edhe të mobilizoni veten që harmonia të mbretërojë çdo ditë në jetën tuaj private, por edhe shoqërore dhe profesionale. Një aspiratë që do ta arrini nëse veproni në interes dhe respekt të të tjerëve po aq sa edhe për veten tuaj.