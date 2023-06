Pse KPK ndërpreu vetting-un për Alfred Ballën? Komisioneri e ankimon, reagon kreu i KLP

Komisoneri publik vendosi të ankimojë vendimin e KPK, për ndërprerjen e procesit të Vetting-ut pa vendim përfundimtar për kreun ne këshillit të lartë të prokurorisë Alfred Balla.









Pas vendimit të komisionerit, reagoi kreu i KLP, i cili thotë se nga pozicioni i këshilltarit ligjor në Gjykatën e Lartë, u largua për shkak të përfundimit të mandatit të gjyqtarit dhe se në KLP u zgjodh nga Kuvendi si përfaqësues i shoqërisë civile 15 muaj pasi ishte shkëputur nga Gjykata Supreme.

Reagimi i plotë i Ballës:

Ju sqaroj shkurt në lidhje me ankimin që ka ushtruar Komisioneri Publik F.Ballhysa ndaj vendimit të KPK-së dhënë para disa ditësh për mua.

Ajo ka qenë një procedurë e mbetur “pending” në zyrat e vetingut dhe duhej pushuar që para 5 vitesh kur ju drejtova me shkresë KPK-së. Unë jam shkëputur përpara 6 vitesh nga Gjykata e Lartë që kur isha Këshilltar Ligjor dhe u lirova nga detyra pasi përfundoj mandati i gjyqtarit me të cilin punoja. Pra s’duhet formim juridik të kuptosh që me largimin tim ligjor dhe jo dorëheqje nga Gjykata e Lartë, procedura e vetingut si këshilltar, duhej të pushohej pa një vendim përfundimtar pasi s’ka më objekt shqyrtimi dhe unë nuk gëzoj statusin e këshilltarit. Kur kam filluar në KLP si i zgjedhur nga Kuvendi, si përfaqësues i shoqërisë civile, kisha 15 muaj që isha shkëputur nga puna. Vendimarrja e KPK-së edhe pse e vonuar është e drejtë. Ankimi i ushtruar nga Komisioneri më habiti pasi praktikat e tij me mosankim në raste analoge si psh M.Xhaferllari, D.Gjunkshi, etj., nuk lënë vend për të ushtruar ankim.