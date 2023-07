Një tjetër emër i madh pritet të vazhdojë karrierën e tij në Arabinë e Saudite.









Bëhet fjalë për fituesin e “Tripletës” me Mançester Sitin, Rijad Mahrez, i cili duket shumë pranë akordit me skuadrën e Al Ahli.

Siç bëjnë me dije mediat britanike, algjeriani është në bisedime të avancuara me klubin arab dhe deri tani çdo gjë po shkon shumë mirë.

Nëse ky transferim do të ndodhë, atëherë Mahrez do të bëhet shok skuadre me Roberto Firminjon dhe Eduard Mendi.

