BRICS si megasfidë gjeopolitike për Perëndimin!

Grupi me pesë vende “BRICKS” tani për tani përfshin Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Mirëpo, në Samitin e muajit Gusht në Cape Town të Afrikës së Jugut pritet zgjerimi i tij me plot 21 shtete të tjera; ku përfshihen vende të mëdha dhe me peshë si Indonezia, Arabia Saudite, Egjipti, Argjentina, Algjeria, Tajlanda, Senegali, Venezuela, Irani, Bangladeshi, etj. Madje, më 18 Qershor Presidenti Vuçiç la të kuptohet se dhe Serbia synon të aderojë në BRICS, i pari dhe i vetmi vend nga Ballkani Perendimor.

Kësisoj, BRICS 2, siç mund të quhet, do të jetë grupimi më i madh gjepolitik, ekonomik dhe ushtarak në botë. Ndonëse u kalua disi lehtë kur u njoftua krijimi i tij 15 vite më parë, tanimë ai rrezikon të kthehet në një megasfidë dhe kundrapeshë e rëndë për Perëndimin në përgjithësi. Bindesh për këtë kur lexon të dhënat, projektet dhe përfundimet e mëposhtëme në të gjitha aspektet.

Aktualisht, BRICS përfaqëson 40 për qind të popullsisë, aq sa dhe G7. 10 vite më parë jepte vetëm 10 për qind, ndërsa sot 31,5 për qind të GDP-së botërore. Ndërkohë që G7 nga 50 për qind në vitet 80, tani jep vetëm 30 për qind të GDP-së globale.

BRICS synon të kthehet së shpejti në një Megaprojekt të dyfishtë: anti – hegjemonist, kundërshtar i rendit të sotëm ndërkombëtar e sidomos mbizotërimit të ngaj SHBA-të dhe dollarit amerikan.

Lajmi i keq është se BRICS i kundërvihet hapur demokracisë liberale, vlerave dhe parimeve të saj. Ai synon të kthehet në një “bllok të lirë” e të pavarur, me një ndikim më të madh prej tij për krijimin e një rendi të ri ndërkombëtar. Për këtë ai kërkon veç të tjerash, rritjen e rolit dhe peshës dhe pranisë në OKB, Bankën Botërore, FMN dhe gjetkë; kështu, Brazili dhe India kërkojnë të jenë anëtarë të Përhershëm të KS në OKB, ndërsa të tjerët duan pozita të larta drejtuese në FMN, Bankën Botërore, etj.

Në kuadrin e këtij anti-hegjemonizmi dhe dedollarizimit të ekonomisë së tyre, një ndër objektivat e BRICKS është krijimi i monedhës së përbashkët. Kjo ka filluar të eksperimentohet në formë dypalëshe, por ende pa një rezultat, ndaj përpjekjet vijojnë. Po kështu, ai ka krijuar Bankën e vet të Zhvillimit, si një alternativë ndaj Bankës Botërore.

Gjithashtu, BRICS është projekt madhor gjeopolitik, komponentët thelbësorë të të cilit janë fuqia politike, ekonomike dhe ushtarake, me synim krijimin e një rendi të ri botëror të bazuar në rregulla të qarta, me një KS të OKB-së të reformuar dhe të zgjeruar. Në krye të këtyre demarsheve janë Kina, India, Brazili dhe Rusia.

Është interesant fakti se dhe tani 16 muaj mbas fillimit të agresionit rus ndaj Ukrainës, BRICS është bërë dhe më tërheqës për shumicën e vendeve në Afrikë, Azi dhe në Amerikën Latine. Ndonëse të pesë vendet antare dhe shumica dërmuese e të tjerave që pritet t’i bashkëngjiten nuk kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë dhe nuk e kanë dënuar agresionin e saj. Në fakt, edhe ndëshkimi perendimor për Rusinë nuk është pritur mirë prej tyre, për shkak se preken dhe cënohen interesat e tyre ekonomike dhe tregtare jetike. Për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë, ka patur turbulenca të shumta në tregjet ndërkombëtare e për pasojë rritje e ndjeshme çmimesh të mallrave ushqimore, drithrave, gazit, energjisë, etj.

Të gjitha këto pasoja në një kohë kur në vendet e tyre janë shtuar pakënaqësitë dhe pritshmëritë e popullsive. Ndaj dhe më 17 Qershor shtatë vende afrikane dërguan presidentët e tyre në Kiev dhe në Moskë në përpjekje për armpushim dhe paqe të mundshme. Nuk ishte rastësi që delegacionin e udhëhoqi presidenti afrikanojugor, Cyril Ramaphosa. Në fakt kjo lëvizje diplomatike ishte me tepër për efekte të brendshme zgjedhore dhe për të treguar se këto vende nuk janë më pritëse dhe përfituese, por dhe aktorë e kontributorë të rëndësishëm të paqes dhe sigurisë në botë; veçse tanimë jo duke besuar e marrë gjithçka që servir Perëndimi.

Krahas anti-hegjemonizmit dhe aspektit gjeopolitik, vendet e BRICS kanë disa pika dhe interesa të tjera që i bashkojnë. Mbi të gjitha bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar dhe përpjekjet për shfrytëzimin e përparësive të tyre në tregjet ndërkombëtare dhe të investimeve të huaja. Kjo i bën ato të papredispozuar për të zbatuar kërkesat e Perëndimit lidhur me Rusinë dhe me Kinën, mbasi nuk duan që problemet e Europës të transferohen tek to me ndikime të brendshme negative.

Megjithatë, që BRICS të kthehet vërtet në një superfuqi sfiduese të SHBA-ve, BE-së, G7 dhe Perëndimin në përgjithësi, ai duhet të kapërcejë shumë pengesa, probleme dhe mospërputhje gjeopolitike fillimisht brenda rradhëve të tij.

Së pari, ndryshe nga BE-ja, OSBE, KiE-ja, BRICS nuk ka asnjë strukturë dhe instancë drejtuese apo bashkërenduese, madje as sekretari teknike. Një minus i madh për të që mund të rregullohet më vonë, gjithsesi detyrë jo dhe aq e lehtë.

Së dyti, në këtë grupim, ndryshe nga G7 ku janë shtatë vendet më të mëdha dhe më të zhvilluara të demokracisë liberale të botës, të cilat i bashkojnë vlerat dhe parimet e përbashkëta, BRICS është një “turli” vendesh demokratike, si Brazili, Afrika e Jugut dhe India dhe nga ana tjetër vende autoritariste si Kina me Rusinë, diktatoriale si Venezuela të cilat i bashkojnë kryesisht kushtet/rrethanat dhe jo vlerat e parimet e përbashkëta. Kjo prirje pritet të theksohet më tej me zgjerimin e BRICKS. Për pasojë, ato kanë dhe këndvështrime të ndryshme për shumë probleme dhe shqetësime gjeopolitike, të cilat në vend që t’i bashkojnë i ndajnë dhe i kthejnë në “mollë sherri” të pakapërdishme.

Së treti, vendet e BRICS kanë shumë ndasi, mosmarrëveshje dhe konflikte të dhunshme mes tyre. Si Kina me Indinë kanë probleme në Himalaje, India me Pakistanin, etj. Mbi të gjitha ndërmjet tyre ka shumë pabarazi në zhvillimin social – ekonomik. Kështu, 70 për qind të GDP-së së BRICS e jep vetëm Kina; Rusia ka të ardhura për frymë pesë herë më të larta se India; por kjo e fundit, nga e 10-ta më 2016, tani renditet ekonomia e pestë më e madhe në botë; Kina dhe Rusia nuk duan që Brazili dhe India të hyjë në KS të një OKB-je të reformuar, etj.

Kësisoj, duket e vështirë që BRICS të rrezikojë seriozisht hë për hë G7 dhe Perëndimin në përgjithësi. Gjithsesi ai pritet të jetë një sfidë e vështirë madhore gjeopolitike për ta në të gjitha planet, dy dhe shumëpalëshe.

Siç u përmend dhe më lart, këto vende, përfshirë dhe ato me pluralizëm politik nuk e kanë në “ menunë” e tyre politike demokracinë, shtetin e të drejtës, njeriut dhe standardet perendimore. Dhe as nuk pranojnë mësime nga askush, as nga SHBA-të, ca më pak në publik.

Nisur nga këto realitete dhe dukuri, SHBA-ja dhe BE-ja, Gjermania, Franca dhe vende të tjera perendimore duket se po “marrin kthesën e duhur”, duke hequr dorë gradualisht nga kërkesat këmbëngulëse ndaj tyre mbi shtetin e të drejtës dhe në përgjithësi “ diplomacinë misionare” siç njihet në zhargonin diplomatik. Kjo u pa qartë në pritjen madhështore që Biden i ofroi Kryeministrit indian Narendra Modi më 21 – 22 Qershor në Uashington; i vetmi Kryeministër që iu drejtua dy herë Kongresit brenda 7 viteve, i pritur me pompe dhe bujë të madhe; vërejtjet për deficitet demokratike Biden ia bëri në intimitet, larg publikut dhe medias. E njëjta gjë u pa dhe në vizitën e Kryeministrit kinez Li Quing në Berlin me rastin e Konsultimeve qeveritare në nivel kryeministror me Gjermaninë dhe praninë në Samitin mbi Paktin global të financimit të vendeve të varfëra të hemisferës jugore në Paris më 19 – 23 Qershor.

Për më tepër, demokracia perendimore tani është bërë sfidë e vështirë dhe për vetë SHBA-të. Mjaft të përmendim zgjedhjen e Trump President më 2017, 37 akuzat e tanishme ndaj tij e megjithatë mundësia për të rifituar në zgjedhjet presidenciale 2024, sulmin e armatosur mbi Capitol Hill më 6 Janar 2021, tensionet me racizmin, përshkallëzimi i dhunës me armë zjarri ku çdo vit vriten 40.000 vetë, shumica fëmijë dhe nxënës, etj. Jo më e mirë paraqitet gjendja dhe brenda BE-së. Veç “izmave” të tjerë të lartpërmendur, ekstremi i djathtë ka ardhur në pushtet në Itali, Suedi dhe Finlandë; ndërkohë ai vazhdon të fitojë terren në Francë, Gjermani, Spanjë dhe gjetkë. Sa për anëtarësimin në BE që trumpetohej me bujë nga Selaniku 20 vite më parë dhe atij “po i xhirojnë gomat në baltë”

Perëndimi ka pësuar dështime dhe përsa i përket sigurisë rajonale dhe kontinentale. Rikujtojmë tërheqjen e dhimbëshme të Perëndimit nga Afganistani, Libia, Iraku dhe Siria. E pra Kina nuk ka patur fare gisht në këtë drejtim, mbasi Perëndimi atje kishte në dorë siç thuhet rëndom “ gurin dhe arrën!”.

Vitet e fundit, vendet perëndimore, sidomos SHBA-të nuk kanë dhënë shembull të mirë as në fushën e diplomacisë shumëpalëshe. Kulmi arriti gjatë Presidencës Trump, kur SHBA-të u larguan nga 10 organizata dhe traktate të rëndësishme ndërkombëtare.

Në fushën ekonomike, tregtare dhe investimet ndërkombëtare është pozitive se SHBA-të, BE-ja, Gjermania, dhe vende të tjera kanë nisur një ofensivë të gjerë diplomatike në vendet e BRICS. Kështu, janë intensifikuar përpjekjet për përfundimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë MERCOSUR e cila ka 20 vite që zvarritet. Po ashtu, BE-ja, në vend të ideologjizimit dhe demonizimit të nismës kineze “Një brez një rrugë”, po i kundërpërgjigjet me projektin e saj gjigand prej 600 Miliard Euro.

Vendimtare këtu është ndryshimi i sjelljes së Perëndimit ndaj këtyre vendeve të zhgënjyera prej tyre. Sepse ndodh si ajo që përmend ish ministri amerikan i Financave Larry Summers, të cilit në një vend afrikan i kishin thënë se “vlerat tuaja na pëlqejnë më shumë, por ama ne duam dhe rrugë e aeroporte” Por, siç thuhet në një status të famshëm që tani tregohet në ligjëratat mbi gjeopolitikën “nga Kina marrin aeroporte, ndërsa nga SHBA-të leksione”

Këtë realitet e shprehu disa muaj më parë dhe Presidenti i Kongos Felix Tschesedeki kur në prani të kamerave kur i tha Presidentit Macron se Franca dhe BE-ja duhet të ndryshojnë sjelljen ndaj Afrikës, ta shohin atë ndryshe; të flasin me të jo si më parë, sikur ata kanë gjithmonë të drejtë ndërsa ne jemi gabim”

Për të qenë të sinqertë, në epokën e globalizmit, kur ti kërkon të nxjerësh sa më shumë përfitime ekonomike dhe tregtare nga vendet e BRICS, sidomos Kina, Brazili, India, etj dhe nga ana tjetër e kushtëzon këtë me respektimin prej tyre të të drejtave të njeriut, kjo ndoshta është e drejtë në parim, por në praktikë nuk funksionon. Po, ekziston mundësia që Perëndimi në të fundit të heqë dorë nga bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar me vendet e BRICS. Mirëpo, nuk e bën dot sepse “del me këpucë të kuqe” për shkak të varësisë së jashtëzakonshme ekonomike prej tyre, si pasojë e batimit të globalimit naiv dhe përfitimit prej tyre dividentit të paqes. Ndaj tani ato po flasin për minimizimin e rreziqeve dhe uljen e varësisë ekonomike nga Kina, Rusia dhe vendet e tjera të BRICS, asgjë më shumë.