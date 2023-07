“Epo të jemi bashkë edhe 11 vite ndoshta edhe me 11 fëmijë”/ Postimi humoristik i Hilarias për 11 vite martesë me Alec Baldwin

Hilaria dhe Alec Baldwin po festojnë 11 vjetorin e martesës.









Edhe pse çifti tashmë ka 7 fëmijë së bashku dhe ka krijuar një familje shumë të dashur, gruaja e aktorit duket e gatshme ta… zgjerojë.

Në një postim humoristik që ka bërë në llogarinë e saj personale në Instagram, Hilaria Baldwin ka uruar të dashurin e saj për përvjetorin e tyre dhe ka deklaruar se “do edhe 11 fëmijë të tjerë”.

39-vjeçarja ka postuar një foto të përbashkët të tyre nga xhirimet e “30 Rock” dhe ka ndarë mendimet e saj në mbishkrimin e postimit të saj.

“Gëzuar 11-vjetorin Jack… Para fëmijëve, do të të vizitoja në 30 Rock dhe do të bëja shaka me ty me dollapin e fshehur prapa. Ju nuk kishit pantallona atëherë… Por atëherë, ne kishim 7 fëmijë. Epo, le të jemi bashkë edhe për 11 vjet… Ndoshta me 11 fëmijë të tjerë. Definitivisht macet në thelb”, shkroi ai.

Shikoni postimin e saj:

