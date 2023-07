NASA planifikon të minojë Hënën, me qëllim që të gërmojë tokën deri në vitin 2032.









Për këtë qëllim, agjencia hapësinore amerikane do të dërgojë astronautë amerikanë në hënë deri në vitin 2025, si pjesë e misionit Artemis.

Ky mision synon të mbledhë informacione për një mision të ngjashëm në Mars, të cilin agjencia vlerëson se do të mund ta kryejë më vonë, sipas Guardian.

“Ne do të punojmë me partnerë tregtarë dhe ndërkombëtarë dhe do të krijojmë praninë e parë afatgjatë në Hënë. Më pas do të përdorim atë që mësojmë në Hënë për të bërë hapin tjetër gjigant: dërgimin e astronautëve të parë në Mars”, thotë agjencia amerikane e hapësirës në faqen e saj të internetit.

Fillimisht, agjencia do të shikojë mënyrat për të zhvilluar rezervat e oksigjenit dhe ujit në sipërfaqen e thatë të Hënës, e cila nuk ka ajër në atmosferën e saj të hollë, duke u zgjeruar më vonë për të shfrytëzuar minerale të tjera, si hekuri. Deri në korrik, NASA do të nisë stërvitjen e parë në Hënë dhe shpreson të ketë gati objektin e përpunimit të mineraleve deri në vitin 2032.

“Ne po përpiqemi të investojmë në fazën e eksplorimit dhe të kuptojmë burimet për të zvogëluar rrezikun dhe për t’u siguruar që investimet e jashtme të çojnë në zhvillim dhe prodhim,” tha Gerald Sanders, një shkencëtar raketash në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s, gjatë konferencës së industrisë minerare në Brisbane.

“Por ne ende po e gërvishtim sipërfaqen”, shtoi ai.

Objektivi kryesor i misionit Artemis është zhvillimi dhe promovimi i aktivitetit tregtar në Hapësirë. Kompanitë private të raketave pritet të jenë të parat që do të përdorin burimet e Hënës për karburant.

Në fazën e dytë të misionit Artemis, e cila do të nisë në vitin 2024, do të shkojnë katër astronautë dhe do të zgjasë tetë ditë.

Në prill, agjencia hapësinore amerikane bëri të ditur katër astronautët që do të marrin pjesë në misionin Artemis. Christina Koch do të jetë gruaja e parë që do të udhëtojë në Hënë dhe tashmë ka kaluar gjithsej 328 ditë në hapësirë.

Victor Glover, një aviator i marinës amerikane, do të jetë astronauti i parë afrikano-amerikan në histori që do të marrë pjesë në një mision në Hënë.

Dy anëtarët e tjerë të misionit janë Jeremy Hansen, kanadezi i parë i zgjedhur ndonjëherë për një mision në Hënë, dhe Reed Wiseman, komandant i misionit Artemis II.