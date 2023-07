Nga Marilyn Monroe te Halle Berry, rrobat e banjës më ikonike në historinë e filmit

Në historinë e kinemasë, rroba e banjës e kapërceu funksionin e saj praktik dhe u bë simbol i magjepsjes dhe sensualitetit. Nga Epoka e Artë e Hollivudit e deri te filmat e sotëm të suksesshëm, këto rroba banje legjendare, në modë dhe të guximshme janë gdhendur në kujtesën e filmit dhe kulturën pop në përgjithësi, duke ndikuar në tendencat e modës dhe duke formësuar perceptimet për bukurinë. Dhe mos pyesni se ku janë Pamela Anderson dhe trupi i kuq i Baywatch. Jo, këtu do të flasim vetëm për filma.









Me verën që po afron drejt nesh dhe moda po riciklohet vazhdimisht, skenat nga filmat e mëposhtëm do të japin një frymëzim për veshjet tuaja verore.

Marilyn Monroe (Si të martohesh me një milioner, 1953)

Nuk mund të flitet për momentet më të mira të rrobave të banjës dhe të mos përmendet Marilyn Monroe. Pamja e saj korale në filmin e vitit 1953 Si të martohesh me një milioner vodhi plotësisht shfaqjen.

Ursula Andres (Dr. Nr, 1962)

Aktorja zvicerane u bë e famshme si vajza e parë Bond në filmin “Dr. Jo” nga viti 1962. Skena ku Andres del nga oqeani me këtë rroba banje të bardhë një copë, konsiderohet si një nga më të paharrueshmet në historinë e filmit.

Raquel Wells (Një milion vjet para Krishtit, 1966)

Kjo bikini lesh/lëkure e veshur nga Raquel Wells në filmin e vitit 1966 ‘One Million Years BC’ u përshkrua si ‘bikini i parë i njerëzimit’ dhe ishte një ‘dukje përcaktuese e viteve ’60’.

Carrie Fisher (Star Wars, 1977)

Askush nuk mund ta kishte luajtur rolin e Princeshës Leia më mirë se Carrie Fisher, e cila mahniti në Star Wars të vitit 1977 me bikinin legjendar prej bronzi, për të cilin flitet edhe sot…

Brooke Shields (The Blue Lagoon, 1980)

Brooke Shields mbuloi me mjeshtëri gjoksin e saj me flokët e saj të gjatë në filmin Blue Lagoon të vitit 1980. Rrobat e banjës së saj nuk ishin asgjë më shumë se një rrobë, pak a shumë që të kujtonte Evën dhe Adamin së bashku me yllin e saj Christopher Atkins.

Brigitte Mardot (“Vajza me bikini”, 1958)

Aktorja franceze Brigitte Bardot ishte vetëm 17 vjeçe kur veshi këtë bikini të vogël të bardhë në filmin e quajtur më me vend: “The Girl in the Bikini”. Filmi i vitit 1958 ishte një nga filmat e parë që shfaqi një bikini në ekran – një zgjedhje stilistike që shkaktoi një stuhi reagimesh në atë kohë.

Salma Hayek (“Nga muzgu deri në agim”, 1996)

Salma Hayek bëri shumë bujë kur u shfaq me bikini ngjyrë burgundy në filmin ‘From Dusk till Dawn’ në vitin 1996. Filmi ishte vetëm i dyti i Hayek-ut në Hollywood dhe nisi karrierën e saj, ashtu siç ishte më pas.

Elizabeth Taylor (“Papritmas verën e kaluar”, 1959)

Në versionin filmik të vitit 1959 të Tennessee Williams Suddenly Last Summer, Elizabeth Taylor mahniti me këtë rroba banje të bardhë tashmë të përjetshme.

Farrah Fawcett (“Sunburn”, 1979)

Në vitin 1979, Farrah Fawcett veshi këtë rroba banje një-copëshe me zinxhir në filmin “Sunburn” dhe provoi, edhe një herë, pse ishte një nga personazhet më të famshëm të kohës së saj.

Halle Berry (Die Another Day, 2002)

Nderimi më i mirë për rrobat e banjës Ursula Andres është kjo bikini me mandarinë e bërë nga Eres. Halle Berry veshi këtë rroba banje të paharrueshme si një vajzë moderne Bond në filmin e vitit 2002 “Die Another Day”.