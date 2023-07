Për mirë ose për keq, fëmijët imitojnë të rriturit. Pothuajse pa e kuptuar, sytë e tyre të vegjël përqendrohen tek ne dhe na studiojnë, duke punuar në sjelljen tonë, duke kopjuar gjestet tona dhe duke i internalizuar fjalët, shprehjet, madje edhe rolet tona. Ne e dimë se fëmijët nuk do të jenë kurrë kopje të sakta të prindërve të tyre; Megjithatë, efekti që lëmë mbi ta është vendimtar.









Pse fëmijët imitojnë të rriturit?

Ne e dimë se sjellja e imitimit fillon pak pas lindjes. Ndonjëherë foshnjat e sapolindura kopjojnë lëvizjet e fytyrës, si për shembull të nxjerrin një gjuhë. Megjithatë, ky proces nuk maturohet në mënyrë të besueshme derisa foshnja të jetë mbi një vjeç.

Foshnjat gjashtë muajshe tashmë e kuptojnë sjelljen e qëllimshme. Pra, çfarë do të thotë kjo? Për shembull, foshnja ndihet mirë kur sheh nënën ose babanë që i afrohet për ta marrë. Ata i kuptojnë gjërat e këndshme dhe të pakëndshme në lidhje me rutinën e tyre të përditshme. E gjithë kjo siguron një bazë për ta për të njohur modelet dhe sjelljet dhe për të kuptuar se disa veprime ndiqen nga veprime të tjera.

Nga 19 deri në 24 muaj, fëmijët fillojnë të kopjojnë shumë gjëra që shohin te të tjerët. Ata imitojnë prindërit, vëllezërit e motrat më të mëdha dhe atë që mund të shohin në televizor. Ata e bëjnë këtë për të mësuar, por edhe për të qenë njësoj si të tjerët dhe për të ndjerë se janë pjesë e një grupi shoqëror.

A zgjedhin fëmijët kë dhe çfarë të imitojnë?

Para se të arrijmë në pyetjen nëse fëmijët imitojnë vetëm për hir të imitimit, apo kanë prirjen të zgjedhin personin që kopjojnë, do të jetë interesante të dimë se disa stimuj janë më tërheqës për ta. Është zbuluar se kur një fëmijë është i rrethuar si nga të rriturit, ashtu edhe nga fëmijët e të njëjtës moshë me veten, ai ka prirjen të imitojë sjelljen e bashkëmoshatarëve të tij. Neuronet pasqyrë të fëmijëve aktivizohen shumë më fort kur janë me dikë që ka karakteristika të ngjashme me to.

Kur një fëmijë ka nevojë të mësojë diçka konkrete, fëmija do të shkojë tek të rriturit. Ky parim i përshtatet teorisë së Lev Vygotsky për sferën e përafërt të zhvillimit. Me fjalë të tjera, fëmija e di se me mbështetje të mjaftueshme, ai do të jetë në gjendje të arrijë një nivel tjetër, një fazë më të madhe aftësie.

Fëmijët mësojnë duke vëzhguar gjithçka përreth tyre, por ata i kushtojnë vëmendje të veçantë prindërve të tyre. Të jesh një model i mirë është një përgjegjësi e madhe, madje mund të jetë edhe më e madhja.

Ata do të mësojnë të mirën dhe të keqen nga ne dhe çdo i rritur do të jetë një pasqyrë në të cilën ata e shohin veten për një periudhë të paracaktuar të zhvillimit të tyre. Prandaj, duhet të sigurohemi që vetë sjelljet tona – çdo veprim, çdo fjalë – të shërbejnë si një pikënisje për fëmijët tanë për të shkuar drejt lumturisë dhe mirëqenies.