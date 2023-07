Sanchez: Kandidatura e Ukrainës në BE do të jetë një prioritet i presidencës së Këshillit të Spanjës

Aspirata e Ukrainës për t’u bashkuar me BE-në do të jetë një nga prioritetet e presidencës spanjolle të Këshillit të BE-së, tha të shtunën kryeministri spanjoll Pedro Sanchez në një vizitë në Kiev.









“Spanja ripohon përkushtimin e saj për të punuar me Ukrainën ndërsa ajo bën përparim në përmbushjen e kushteve në pranimin e saj në BE”, sipas një deklarate të përbashkët nga Sanchez dhe presidenti ukrainas Vladimir Zelenskyy të lëshuar të shtunën.

Sanchez mbërriti në Kiev të shtunën në mëngjes për t’u takuar me liderin ukrainas për atë që ishte menduar të ishte një vizitë shumë simbolike, duke u zhvilluar pasi Spanja merr zyrtarisht frenat e presidencës së Këshillit për gjashtë muajt e ardhshëm.

“Lufta në Ukrainë do të jetë një nga prioritetet e mëdha të presidencës sonë, me fokus në garantimin e unitetit midis të gjitha shteteve anëtare”, tha Sanchez në Këshillin Evropian të së premtes në Bruksel.

Megjithatë, ende mbetet për t’u parë nëse Sanchez do të mbetet në pushtet pas zgjedhjeve të planifikuara për 23 korrik, me sondazhet e fundit të publikuara nga gazeta El Mundo që tregojnë se Partia Popullore (PP) konservatore e Spanjës po përmirëson shanset e saj për të kontrolluar dhomën e ulët të parlamentit.

Sipas sondazhit të fundit, PP mund të marrë deri në 143 vende të dhomës së ulët prej 350 anëtarësh, ndërsa Partia Socialiste e Punëtorëve të Sanchez pritet të marrë deri në 105 vende. Me PP-në që ka gjasa të krijojë një aleancë me Vox-in e ekstremit të djathtë, sondazhi parashikon që koalicioni i krahut të djathtë të jetë në rrugën e duhur për të fituar një shumicë absolute, e cila do të kërkonte një minimum prej 176 vendesh.

Zelenskyy, ndërkohë, vendosi sanksione 10-vjeçare ndaj afro 200 individëve – kryesisht rusë – dhe 291 bizneseve, njoftoi të shtunën agjencia ruse e lajmeve TASS. Sanksionet kundër subjekteve juridike synonin jo vetëm kompanitë ruse, por edhe bjelloruse, gjeorgjiane dhe kazake të akuzuara për ruajtjen ose rivendosjen e lidhjeve me Moskën.