Shenjat që e kanë të pamundur të qëndrojnë besnikë

Është e trishtueshme, por njerëzit nuk i qëndrojnë gjithmonë besnikë marrëdhënieve të tyre. Tradhtia është shkaku më i zakonshëm i ndarjeve dhe ndërsa përkufizimi i saj ndryshon nga marrëdhënia në marrëdhënie dhe nga personi në person (lexoni këtu pesë llojet e tradhtisë që ekspertët e seksit pranojnë), kushdo që e përjeton atë është thellësisht i lënduar.









Arsyet që e çojnë dikë në këtë hap mund të jenë të shumta. Por a luajnë edhe yjet rolin e tyre? Lexoni më poshtë cilat janë shenjat më jobesnike të horoskopit.

Peshqit

Për shkak të natyrës së tij të ndjeshme dhe të dobët, ai është më i prirur për pabesi. Ai është i paparashikueshëm dhe angazhohet në marrëdhënie të paligjshme pa u menduar dy herë. Nëse marrëdhënia e tij nuk i përmbush pritshmëritë e tij, ai kërkon diku tjetër për atë që i mungon. Megjithatë, për shkak se ka frikë të lëndojë tjetrin, vështirë se do të largohet nga një marrëdhënie e pakënaqur. Ai preferon të jetojë dy jetë sesa të largohet.

Binjakët

Ai i dëshiron të gjitha. Ai është i komunikueshëm dhe i afrueshëm. Ai flirton dhe “luan” gjatë gjithë kohës. Natyra lozonjare e Binjakëve nuk e lejon atë t’i qëndrojë besnik një marrëdhënieje për një kohë të gjatë. Ai mërzitet lehtë dhe nuk ngurron të bëjë më shumë se një lidhje të paligjshme nëse nuk është i kënaqur.

Luani

Luanët janë vazhdimisht në kërkim të konfirmimit. Ata duan të kenë vëmendjen e të tjerëve, të trajtohen si mbretër. Nëse ata e kuptojnë se ju po filloni t’i shpërfillni ata, atëherë ata do të kërkojnë diku tjetër për atë që ju nuk po u jepni. Nëse një Luan ndihet unik, atëherë ai do t’i dorëzohet marrëdhënies së paligjshme.

Shigjetari

Shigjetari po kërkon gjëra shumë specifike në marrëdhëniet e tyre. Besnikëri, mbështetje, dashuri dhe ndoshta status quo-ja më e mirë. Nëse lidhja e tij nuk i siguron ato, ai nuk do të ketë vështirësi të gjejë dikë tjetër.

Akrepi

Pasioni e karakterizon, por nuk do t’i besojë lehtë zemrës. Ai do ta bëjë, nëse keni edhe ju, nëse pasioni mes jush ka humbur, ose nëse e keni gënjyer. Ndjenja e pakënaqësisë që e karakterizon mund ta çojë edhe në një lidhje të paligjshme, ndërkohë që vështirë se mund t’i rezistojë një flirti intensiv ose tërheqjeje romantike me dikë tjetër.