Cristiano Ronaldo po përgatitet të investojë në një grup mediatik portugez nga i cili kishte hequr dorë!

Viti i tij i parë në ligën e Arabisë Saudite mund të jetë kthyer në një dështim të madh, pasi Al Nasr nuk arriti të fitonte një titull, por jashtë fushës dhe në biznes, gjërat po shkojnë nga e mira në më mirë për Cristiano Ronaldon.









Superylli portugez, 20 ditë më parë kishte prezantuar në Madrid ujin e tij mineral me markën URSU, me burime në Spanjë dhe ai vetë deklaroi atë ditë me kuptim: “Populli spanjoll nuk mund të ankohet, sepse unë investoj shumë këtu…”

Investimet e tij përfshijnë një zinxhir hotelesh, restorante, transplantime klinike flokësh, veshje, parfume, aksesorë, por tani ai po përgatitet të bëhet edhe një manjat mediatik, duke blerë aksione në një grup që kontrollon një stacion televiziv për të cilin nuk ka bërë deklarata që nga viti 2014!

Siç zbulojnë mediat portugeze, Cristiano dhe bashkëpunëtorët e tij janë në negociata me grupin COFINA, një nga më të mëdhenjtë në sektorin e Masmedias në Portugali, për të blerë 30% të aksioneve.

Grupi, me qendër në Oporto, zotëron gazetat Correio da Manhã (më të shiturat) dhe Record (sport), shtypin e lirë Destak, Metro, revista të shumta dhe gjithashtu televizionin me abonim CMTV (kjo platformë ka më shumë abonentë).

Marrëveshja specifike ka qenë në punë prej muajsh, por tani ka një pranim zyrtar me CEO të grupit Luis Santana që thotë: “Të kesh Cristiano me ne, më të mirën në historinë e futbollit, është një nder për të gjithë ne”.

Ajo që Santana harroi të përmendte, natyrisht, ishte e kaluara e trazuar e të dy palëve pasi këtu ka një rivalitet shumë të madh që nga viti 2014.

Menjëherë pas ecurisë së dështuar të Portugalisë në Kupën e Botës në Brazil (ku të gjitha mediat u kritikuan ashpër), iberianët u hodhën në betejën kualifikuese të Euro 2016 dhe në konferencën për shtyp para ndeshjes kundër Danimarkës një gazetare femër (e cila deklaroi se ishte duke punuar në CMTV) u përpoq t’i drejtonte një pyetje CR7.

“CMTV? Nuk e njoh këtë stacion, ndaj kalojmë te tjetri”, ishte përgjigja e tij dhe pak më vonë ai e bëri të qartë se nuk do të bëjë asnjëherë deklarata në këtë rrjet televiziv.

Portugalia u kualifikua në Euro 2016 në Francë, të cilën e fitoi përfundimisht, por pësoi një ‘atak në zemër’ në fazën e grupeve pasi kaloi me tre barazime. Në ditën e ndeshjes vendimtare kundër Hungarisë, Ronaldo dhe shokët e tij dolën për shëtitje në periferi të Lionit (ku u zhvillua ndeshja) dhe kur gazetari i CMTV-së iu afrua dhe e pyeti nëse ishte gati për ndeshjen, kapiteni i Portugalisë mori mikrofonin dhe e hodhi në liqen!!!

Ronaldo nuk e ka shpjeguar kurrë publikisht… grindjen e tij me rrjetin televiziv, por njerëzit e afërt të tij raportuan se gazetarët e stacionit po kritikonin me keqdashje kombëtaren dhe gënjejnë për jetën e tij personale… Por tani është e mundur të jetë shefi i tyre.