Fillon “Kepi i vipave”, Ronaldo Sharka: Këtë program duhet ta drejtoja unë por…

Ka nisur sonte programi “Kepi i Vipave”.









Nën moderimin e Kiara Titos dhe pjesëmarrjen e disa personazheve të njohur të estradës shqiptare, duket se eksperienca e vipave të ketë nisur me energji thumbuese.

Ronaldo Sharka një ndër konkurrentët e kepit teksa po prezantonte vetën ka folur edhe për moderatoren duke thënë që një programi të tillë do ti shkonte më shumë një gazetari me tipin e tij se sa Kiarës.

“Edhe pse ky program do më shkonte mua por këtu do jemi dhe do më njohin, gjithsesi i uroj sukses në eksperiencën e saj më të re.”- është shprehur Sharka.