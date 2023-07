Masat ndëshkuese të BE-së për Kosovën, reagon Albin Kurti: Të padrejta, po përballemi në mënyrë të vazhdueshme me agresionin e Serbisë! Shteti ynë nuk bën kompromis

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka reaguar në lidhje me masat ndëshkuese të vendosura nga BE, pas tensioneve në Veri dhe përplasjes me Serbinë.









Kurti shprehet se masat e BE-së janë të padrejta ndaj shtetit të Kosovës, ku shton se qeveria e tij nuk do të bëjë kompromis me sundimin e ligjit e as me kushtetutshmërinë e vendit.

Sakaq shtoi se Kosova po përballet me forma të ndryshme agresioni nga Serbia, e cila është shtet autokratik dhe pro-Rusisë.

“Këto nuk janë sanksione por është e vërtetë që janë masa të përkohshme por të padrejta për shkak se Kosova dhe qeveria e saj janë edhe shteti edhe ekzekutiv më demokratik pro-evropian dhe progresist.

Në anën tjetër kemi një përballje të vazhdueshme me forma të ndryshme të agresionit të Serbisë që është shtet autokratik dhe pro-Rusisë dhe i pa ballafaquar me të kaluarën kriminale në hapësirën e ish-Jugosllavisë ku i ka shkaktuar katër luftëra”, ka Kurti, citon Telegraf.