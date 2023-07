Trazirat në Francë, Macron mbledh ministrat e tij për të diskutuar sigurinë në vend

Presidenti francez Emmanuel Macron do të zhvillojë një takim në lidhje me situatën e sigurisë në vend me me kryeministren franceze Elisabeth Borne, ministrin e brendshëm Gerald Darmanin dhe ministrin e drejtësisë Eric Dupond-Moretti këtë mbrëmje.









Mijëra njerëz janë arrestuar në pesë netë protestash në përgjigje kundër vrasjes së 17-vjeçarit Nahel Merzouk në Nanterre në periferi të Parisit nga policia.

Trazirat e kanë detyruar Macron të shtyjë atë që do të ishte vizita e parë shtetërore në Gjermani nga një president francez për 23 vjet, duke filluar të dielën në mbrëmje.