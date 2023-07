Aksident në afërsi të TEG-ut, automjeti merr përpara motorin. Dy vëllezër përfundojnë në spital

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në afërsi të TEG-ut në Sauk. Një automjet me drejtues F.H. është përplasur me një motor.









Për pasojë janë dëmtuar të dy personat që po udhëtonin me motor. Ata janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore.

“Më datë 03.07.2023, në afërsi të Teg-ut, automjeti me drejtues shtetasin F. H., është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin K. J. Si pasojë janë dëmtuar shtetasi K. J., 26 vjeç dhe vëllai i tij, shtetasi R. J., 18 vjeç, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, njofton policia.