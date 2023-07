FOTO/ Tifozja e Sitit bën premtimin e bujshëm për fansat, rikthehet sërish në porno nëse…

Tifozja e njohur e Mançester Sitit, Eli Bruki, e cila i është bashkuar boksit, ka bërë një premtim të bujshëm për fansat e saj.









25-vjeçarja është shprehur se nëse ajo do të fitojë ndeshjen e radhës, atëherë do të rikthehet dhe njëherë në portalin me pullë të kuqe, “PornHub”.

Pornostarja prej kohësh ka qenë pjesë e “Onlyfans” dhe gjithashtu fotot e nxehta i ka postuar dhe në Twitter, por duket se ajo ka marrë vendimin për t’iu rikthyer një nga industrive më të mëdha pornografike.

